Les cryptomonnaies sont-elles le futur ?

La Chine a choisi un tout autre chemin puisqu’elle a interdit le commerce des cryptomonnaies et le minage. Cette « pratique serait trop énergivore et menacerait l’ordre économique financier du pays ». Il est vrai que le Bitcoin consomme beaucoup d’énergie, notamment pour faire fonctionner les réseaux. Le réseau du Bitcoin engloutirait 115 TWh/an. C’est plus que la consommation d’électricité de certains pays comme les Pays-Bas qui consomment 110 TWh/an. Mais, l’industrie sidérurgique est dix fois plus gourmande en électricité que le Bitcoin. Et les climatiseurs utilisés dans le monde consomment près de vingt fois plus d’énergie que la cryptomonnaie.