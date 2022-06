La Trobada del Canigó se célèbrera traditionnellement le week-end avant la St Joan les 17 et 18 juin. La coutume est est de monter au sommet du Canigó des fagots de bois portés par tous les habitants du Pays Catalan. 2 caravanes pédestres sont ainsi prévues depuis Fillols et Els Masos de Valmanya accompagnées d’ânes de bât et de passeurs de culture catalane (D+1300m – 5 à 6h de marche). Inscription obligatoire sur ce lien .

La veille de la Saint-Jean, pour respecter la tradition, il faut aller cueillir des fleurs et des herbes censées apporter la protection et la chance. Le bouquet parfait est composé d’horpin, d’immortelle, de millepertuis et de noyer. Jusqu’au 22 juin, la Ferme de la Découverte de Saint-André organise tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés un atelier pour créer son bouquet de la Saint-Jean.