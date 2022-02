Cavalcades, tio tio, fête de l’ours, que faire en cette période de Carnaval ?

Le Carnaval de Menton est célèbre pour ses citrons. Le thème de l’édition 2022 est « Opéras et Danses ». Durant 15 jours, des chars composés d’agrumes et animés par des groupes défilent au milieu des spectateurs, en journée et en soirée. À la fin des festivités, tous les fruits en bon état sont vendus au public.

Le Carnaval de Nice est le plus grand de France. Cette année, le thème est « Le Roi des Animaux ». Pendant 2 semaines, la ville vit au rythme des parades, de jour comme de nuit. De nombreux chanteurs, artistes et danseurs prennent place sur les 17 chars. La Bataille des fleurs est l’un des temps forts du Carnaval. Les personnes présentes sur les chars lancent au public des centaines de fleurs.

Le Carnaval de Dunkerque se veut plus populaire : tout le monde peut participer. Pour rejoindre le cortège, il suffit de s’habiller de manière folle et de chanter à gorge déployée des chansons paillardes. Le Carnavall se divise en deux groupes « les bals » et « les bandes ». Les bandes animent les journées et laissent leur place aux bals le soir. Les Trois Joyeuses viennent clore le Carnaval. C’est à ce moment que le Maire jette les traditionnels harengs sur les participants. Malheureusement cette année, en raison de la situation sanitaire, toutes les festivités prévues pour le Carnaval de Dunkerque ont été annulées.