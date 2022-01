Quels seront les investissements du Ségur de la santé pour les Pyrénées-Orientales ?

Exemple avec le dispositif HandiSanté porté par Perpignan. « HandiSanté s’adresse aux enfants et aux adultes en situation de handicap, résidant en établissement ou à leur domicile. Il accueillera toutes les personnes pour lesquelles la situation de handicap empêche le recours aux soins dans les conditions habituelles. Il aura également vocation à devenir un centre de ressources pour tous les professionnels de santé, libéraux et hospitaliers. Les coopérations seront ainsi développées avec les établissements sanitaires et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes handicapées et leurs familles, les centres spécialisés. »