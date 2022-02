Mon espace santé arrive dans les Pyrénées-Orientales le 28 février

Avec cet outil proposé par l’Assurance Maladie et le ministère des Solidarités et de la Santé, le Gouvernement souhaite que chaque usager puisse accéder à un espace sécurisé et facile dans lequel il peut ajouter des documents et des informations de santé, qu’il pourra partager ensuite avec les professionnels de santé. C’est aussi une façon d’améliorer la continuité des soins tout en respectant les droits du patient.

Mon espace santé dispose également d’une messagerie qui permet aux assurés d’échanger avec des professionnels et des établissements de santé. Par la suite, au cours du 2e et 3e trimestre 2022, un agenda médical et un catalogue d’applications et de services labellisés seront ajoutés. Ils permettront aux patients de recevoir des alertes pour effectuer des dépistages ou leur rappel de vaccins. Dès 2023, d’autres nouveautés sont prévues. Par exemple, les images médicales pourront être visualisées sur Mon espace santé et les patients pourront signer électroniquement un document via la messagerie.