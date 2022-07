L’Occitanie, une région riche… en travailleurs pauvres

24% des femmes sont pauvres en revenu d’activité, contre seulement 17% des hommes. 52% des travailleurs de moins de 25 ans et 24% des plus de 55 ans sont également dans cette situation de précarité.

La part des travailleurs pauvres n’est pas représentée de manière équitable dans toutes les catégories sociales. 67% des agriculteurs exploitants ont des revenus d’activité inférieurs au seuil de pauvreté. C’est aussi le cas de plus de 40% des artisans, commerçants et chefs d’entreprise et de près de 30% des employés. En revanche, seuls 6% des cadres gagnent moins de 1.063 € par mois. Les communes les plus rurales d’Occitanie sont plus touchées par la pauvreté. Un travailleur sur quatre est en situation de pauvreté. Ceux des ceintures urbaines sont moins souvent en situation de pauvreté économique.