Point de poisson (d’avril) au menu ce jeudi midi. La séquence médiatique et le timing de l’annonce du nouveau logo de la ville de Perpignan par Louis Aliot feront l’affaire. Car si l’objectif de ce jour si particulier de l’année est de faire travailler vos muscles zygomatiques, de mémoire de numérique, personne n’avait jamais vu un tel déferlement de parodies sur les réseaux sociaux du Landerneau catalan.

À l’heure des outils de retouche photo et des applications bon marché, laisser libre court à son imagination n’a jamais été aussi simple. Et les Perpignanais et habitants des Pyrénées-Orientales s’en sont donné à cœur joie tant le nouveau logo de la ville a suscité l’émoi (et moi, et moi) : relire notre article Polémique autour d’un blaze bien naze. Exit la politique, la catalanité, la rhétorique de l’islamo-gauchisme ; place à l’humour.

♦ Les 3 nominés pour la catégorie “Pop Culture” sont :

♦ Les 3 nominés pour la catégorie “Memes” sont :

♦ Les 3 nominés pour la catégorie “Explosive” sont :

♦ Les 3 nominés pour la catégorie “Star Wars” sont :

♦ Les 3 nominés pour la catégorie “Mystique” sont :

♦ Bonus extra cadeau gratis du 1er avril

♦ Quand le 1er avril prend sa source à Roussillon, la commune pas la région !

L’origine du 1er avril reste un mystère. Mais parmi les hypothèses les plus communément avancées, l’édit de Roussillon ; du nom de la commune française située dans l’Isère. Le roi Charles IX décrète en 1564 une réforme calendaire. Car, selon les diocèses du royaume, l’année commençait à Noël, à Pâques, ou encore dans certaines régions le 25 mars. Pour mettre fin aux confusions, l’édit de Roussillon proclame la nouvelle année le 1er janvier.

“Mais beaucoup de personnes eurent du mal à s’habituer à ce nouveau calendrier et certains n’étaient même pas au courant que la date de la nouvelle année avait changé ! Ils continuèrent donc à s’offrir des cadeaux et des étrennes le 1er Avril. Aussi, pour se moquer d’eux, quelques petits farceurs ont eu l’idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour rire” comme l’explique si bien le site pour enfants Mômes.

