Loto du patrimoine : 210 000 € pour rénover le Fort de Bellegarde du Perthus

Article mis à jour le 19 décembre 2024 à 07:56

Ce 19 décembre 2024, la Mission du Patrimoine a dévoile la dotation des lieux patrimoniaux soutenus. La mission confiée à Stéphane Bern en 2017 a décidé d’octroyer 210 000 euros pour préserver ce fort qui surplombe la commune du Perthus. Le Fort de Bellegarde, bâti au XVIIème siècle, est situé à la frontière franco-espagnole. Il domine la ville du Perthus dans les Pyrénées-Orientales. Photo © Fondation du patrimoine.

Le Fort de Bellegarde du Perthus reçoit la quatrième plus grosse dotation d’Occitanie

Chaque année, la Fondation du patrimoine sélectionne 100 projets, au moins un par département, à soutenir dans le patrimoine menacé en France. Si les experts de la Fondation réalisent dans un premier temps la sélection des lieux à préserver, l’évaluation et le chiffrage des dommages, c’est en fin d’année que les dotations en provenance du Loto du patrimoine sont dévoilées. En 2024, le projet de rénovation du Fort de Bellegarde recevra 210 000 euros collectés grâce au jeu de grattage du loto du patrimoine. C’est la quatrième dotation la plus importante de la Région Occitanie après le hameau du Bez à Sévérac-d’Aveyron (250 000 €), les écuries château de Magnas dans le Gers (250 000 €) et l’hôtel d’Arnaldy à Figeac (230 000 €).

Le site du Fort de Bellegarde fait partie des six sites régionaux sélectionnés grâce à un vote rassemblant les collaborateurs d’AXA. L’assureur abondera de 100 000 € la rénovation du fort. recevra.

Pour rappel, dans le département la Fondation du patrimoine a versé 300 000 € pour l’aqueduc d’Ansignan, 140 000 € pour les mines de la Pinouse, et 300 000 € pour le dernier projet en date, la maternité d’Elne.

Fin des travaux de restauration du fort de Bellegarde prévue en 2027

Le fort de Bellegarde bâti au XVIIème siècle, est situé à la frontière franco-espagnole. L’édifice militaire domine la ville du Perthus dans les Pyrénées-Orientales. Le lieu qui s’étale sur 14 hectares a joué un rôle crucial pendant la Révolution en 1793. Et a également servi de camp d’internement pour les réfugiés républicains espagnols en 1939. En 1679, le célèbre ingénieur Vauban visita le fort et approuva son extension tout en apportant des modifications significatives pour en renforcer la structure.

Aujourd’hui le fort de Bellegarde présente des désordres structurels avec un risque de chute de matériaux rendant le parcours dangereux. Selon la Fondation du patrimoine, les bastions et les différentes voûtes sont également menacés par le délitement des pierres. Les aménagements intérieurs sont fermés au public pour des raisons de sécurité : les salles, les enduits sont largement détériorés et les sols instables. De nombreux espaces sont occupés par des déblais et certains sont encore inconnus.

La première tranche des travaux qui a débuté en 2024 a permis de sécuriser les lieux avant le lancement de la restauration complète. Ensuite, les travaux avanceront par tranches, d’abord le corps de logis ouest, la chapelle de garnison, les différents corps de logis, puis la place d’armes. Selon la Fondation, « les travaux consisteront en la réfection des charpentes et couvertes, des évacuations des eaux pluviales, en la restauration des façades, et à la restauration des menuiseries. »

Le Fort de Bellegarde pourrait devenir un site touristique majeur

C’est en tout cas ce que souhaite la commune du Perthus. Si le fort reçoit déjà de nombreux visiteurs chaque année, sa restauration permettra d’organiser des spectacles, de créer un nouveau parcours de visite et d’implanter des commerces (artisans locaux, commerçants, restaurants…).

Si selon la formule du jeu choisie, entre 0,54€ et 1,83€ sont destinés à la restauration des sites patrimoniaux en France, le focus mis par la Fondation du patrimoine sur un site est aussi l’occasion de lancer une collecte auprès des amoureux des vieilles pierres. Depuis son lancement, la mission Bern a permis de soutenir 6 300 sites en péril.

Il est possible de proposer un lieu patrimonial à préserver à la Fondation du patrimoine jusqu’au 28 février 2025.