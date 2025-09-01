Le 1er septembre 2025, la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du patrimoine a dévoilé la liste des 102 sites départementaux retenus pour bénéficier du soutien du Loto du patrimoine.

Dans les Pyrénées-Orientales, après le Fort de Bellegarde, c’est l’église de la Trinité et Sainte-Marie, nichée dans le hameau de Prats-Balaguer à Fontpédrouse, qui a été choisie. Ce joyau roman du XIe siècle incarne à la fois l’histoire religieuse et culturelle du Conflent et l’urgence de préserver un patrimoine rural fragilisé par le temps. Photo © Fondation du patrimoine.

Une église romane millénaire en péril

Édifiée au XIe siècle à 1 300 mètres d’altitude, l’église de la Trinité et Sainte-Marie domine la vallée de la Têt. Elle témoigne de l’architecture religieuse romane des Pyrénées catalanes, avec son chevet orienté et son clocher qui ponctue le paysage. Au fil des siècles, des ajouts sont venus transformer sa silhouette : chapelles latérales, sacristie au XVIIIe siècle. Sans oublier son vieux cimetière accolé au sud.

Si le site fascine par son ancienneté, son état inquiète tout autant. Un diagnostic récent, financé par le Département des Pyrénées-Orientales et la Sauvegarde de l’Art français, a mis en lumière une fragilité structurelle critique. La première tranche des travaux doit donc cibler en priorité la façade est et le chevet, avant une seconde étape consacrée aux autres façades et au clocher.

Au-delà de son architecture, l’église de Fontpédrouse recèle des trésors patrimoniaux uniques. Elle conserve notamment un ensemble exceptionnel classé de toiles constituant le décor de la Semaine Sainte, appelé « Monument », utilisé autrefois pour les célébrations du Jeudi Saint. Cet ensemble est le seul du département à être resté presque complet et à demeurer installé en permanence dans une église. L’édifice abrite également plusieurs objets classés, notamment un chapiteau en bois du XIe siècle, un retable de la Vierge du XVIe siècle ou encore un fer à hosties du XVIIe. Enfin, l’histoire récente de l’église est marquée par la redécouverte, à l’étranger, de sa Vierge à l’Enfant du XIIe siècle, volée en 1975 et dont le retour est toujours espéré par les défenseurs du site.

Un projet soutenu par le Loto du patrimoine et la mobilisation locale

Si l’église de Prats-Balaguer a été retenue en 2025, c’est à la fois pour l’urgence de son état et pour son importance culturelle et territoriale. Chaque année depuis 2018, le Loto du patrimoine met en lumière un site par département. Les lauréats bénéficient des fonds collectés grâce aux tickets de grattage et aux tirages spécifiques de la FDJ United, complétés par des subventions du ministère de la Culture et par la mobilisation citoyenne à travers les dons.

Mais au-delà du financement national, le projet s’appuie sur un engagement local fort. L’Association de protection du patrimoine de la commune, en lien avec la mairie et le Centre de restauration départemental, multiplie les initiatives pour faire vivre le lieu. Des visites guidées sont organisées chaque été, ainsi que lors des Journées européennes du patrimoine et des Nuits des églises.

La situation géographique de l’église contribue aussi à son attractivité. Située sur le chemin menant au sanctuaire de San Gil de Nuria, elle offre aux randonneurs un panorama unique sur les Pyrénées. Sa proximité avec le train jaune, les bains de Saint-Thomas et la tour à signaux du Royaume de Majorque en fait un maillon fort du patrimoine local.

Pour la commune de Fontpédrouse, qui compte moins de 200 habitants, la sauvegarde de ce monument dépasse la simple préservation d’un bâtiment. Elle constitue un projet fédérateur, où patrimoine, tourisme et identité catalane se conjuguent. Grâce au soutien du Loto du patrimoine 2025 et à l’implication des habitants, l’église de la Trinité et Sainte-Marie pourrait bien retrouver la solidité nécessaire pour traverser les siècles à venir.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.