« Ma fille avait des étoiles dans les yeux »… Des loisirs d’aqui à prix tout doux

Dans les Pyrénées-Orientales, plus de 195 activités se déclinent sur le site de la carte Occ’Ygène. Une carte lancée par la région Occitanie et qui permet de réduire les tarifs des loisirs ou des hébergements. Exemple de réductions, 11,80€ au lieu de 14,50€ pour découvrir l’univers d’Oniria, nouvel aquarium de Canet-en-Roussillon ; 6€ au lieu de 8€ pour ceux qui préfèrent les chevaliers et gentes dames du fort de Prats-de-Mollo. Parmi les activités, sophrologie à Angoustrine, canyoning à Osseja, découverte des ours de Casteil, des papillons d’Elne ou visite-dégustation des vins du Mas Becha ou du château Montana, tous les goûts sont dans la nature et surtout près de chez nous.