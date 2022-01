Matinale radio TV l Les fiançailles de France Bleu Roussillon et France 3 Pays Catalan

Depuis ce 18 janvier, les auditeurs de France Bleu Roussillon peuvent voir leurs animateurs et journalistes préférées sur les antennes de France 3. Selon le directeur proximité de France 3, « le public est en attente de cette proximité et nous sommes leaders sur cette offre hyper locale ». La matinale de France Bleu Roussillon est à retrouver du lundi au vendredi de 7h à 9h sur la TNT, mais aussi sur les sites des deux antennes. Ce mardi matin, Sébastien Giraud, Suzanne Shojaei et Simon Colboc n’ont pas échappé aux confettis pour fêter le lancement de la matinale filmée.

♦ France Bleu Roussillon, la 24e matinale filmée de France

Les premières matinales à avoir fait le grand saut sont celles de Toulouse et Nice en 2019. Stéphanie Mora, responsable info sur France Bleu Roussillon se souvient. « À l’époque, j’étais sur ces matinales, et nous avons un peu démarré en mode pionnier ». Selon Xavier Riboulet, directeur proximité de France 3, le défi a été relevé. « Nous nous sommes vraiment rendu compte que cela fidélisait le public ». À Perpignan, les équipes sont sur le projet depuis plusieurs mois. Au programme ? Formation pour tous et embauche d’une nouvelle personne en charge de l’édition visuelle. En clair, elle habille les sons avec les images fournies par France 3. « Ce qui fait la force de nos deux réseaux, c’est l’hyper proximité » insiste Christine Arribas, responsable de France Bleu Roussillon.

> Médias locaux l À lire : Les chaines locales Viá Occitanie entrent dans le giron de La Dépêche

♦ « Souriez ! Vous êtes filmés »

En forme d’avertissement, le petit panneau bleu s’affiche à l’entrée du studio. Car les matinales filmées offrent parfois de beaux moments pour des émissions telles que celle de Yann Barthès. En effet, nombreux sont les invités qui « oublient » qu’ils sont filmés ; même quand la lumière rouge de la caméra est éteinte. Stéphanie Mora nous confirme que les invités sont filmés en permanence. Elle précise, avec soulagement, que pour le moment, ils n’ont pas encore fait l’objet de reprises dans les bêtisiers. Mais cela pourrait très vite arriver. Parmi les 44 matinales locales, toutes seront, à terme, diffusées sur France 3. La prochaine à faire le grand saut, sera celle de Pau.

> Culture l À lire : Direction et ambitions, quel avenir pour l’association Visa pour l’Image et le CIP en 2022

♦ « La première pierre d’une collaboration qui va grandir »

Pour Christine Arribas, la matinale de France Bleu Roussillon diffusée sur les antennes de France 3 est un premier pas. Selon Xavier Riboulet, « les deux réseaux ont une volonté d’aller plus loin ensemble ». Le responsable proximité évoque des émissions communes, dans un premier temps peut-être dans le sport. Diffusion sur la TNT, mais pas sur les box ? Pour le moment, les amateurs de France Bleu Roussillon qui voient leur télévision via une box devront se contenter de découvrir leurs animateurs préférés sur les sites internet de France Bleu ou de France 3. Xavier Riboulet milite pour que la diffusion via les box soit disponible dans un futur proche.

> Sport l À lire : Rugby à XIII | La France accueillera la coupe du monde en 2025

♦ Made In Perpignan sur France Bleu Roussillon les lundis et mercredis à 8h12

Depuis septembre, nos journalistes interviennent sur les antennes de France Bleu Roussillon. Moi-même, je chronique la revue de presse le lundi matin. Arnaud Le Vu est quant à lui le débunker de Made In Perpignan. Il s’occupe de remonter le fil d’un chiffre ou d’une information qui interpelle. Objectif ? Mieux comprendre comment se fabrique une information.