«Mer Cat» Saint-Cyprien l Trapèze volant : et maintenant, lâchez-vous !

Tous les jours au MerCat, l’association Les Mains Blanches propose de s’initier au trapèze volant, dont les mâts tutoient ceux des bateaux tout à côté. Sensations fortes garanties.

Les pieds plantés dans le sol, les yeux mi-clos, Patrick répète mécaniquement ses mouvements de poignets dans une chorégraphie millimétrée. Patrick a 63 ans, une acrophobie légitime, et tout l’été pour la surmonter. Le voilà qui s’èlance. Un mouvement de balancier à 10 mètres du sol, et soudain, il s’envole… avant d’être rattrapé par un acrobate en suspension. Patrick a réussi, et son sourire est éloquent : « Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux quand je suis là-haut ! ».

Et c’est ce besoin de se dépasser que Patrick, Parisien en vacances à Saint-Cyprien, vient désormais chercher tous les deux jours, avec la régularité d’une horloge suisse.

Moins d’une dizaine en France

Comme lui, ils sont nombreux, jeunes ou moins jeunes, à être attirés par cet impressionnant trapèze qui domine le MerCat. Un trapèze volant comme on en fait peu, du moins pour le grand public : « Il y en a moins d’une dizaine dans toute la France, destinés comme celui-ci à l’animation », confirme Jean-Baptiste Torrens, l’un des quatre acrobates qui encadrent les sauts. Ce trapèze, objet de tous les regards, c’est d’ailleurs un outil d’entraînement professionnel conçu sur mesure pour sa soeur Emeline Torrens et Maxime Robertière, tous deux artistes du trapèze volant, qui ont choisi de revenir ‘’se poser’’ au pays après des années de représentations sur les scènes Méditerranéennes. En 2013, ils ont donc fondé l’association Les Mains Blanches, pour proposer des initiations en itinérance un peu partout dans les Pyrénées-Orientales… Et mettre des étoiles dans les yeux du plus grand nombre.

« Le trapèze, c’est la plus aérienne des disciplines de cirque, et elle offre des sensations incroyables, confirme Ségolène Bordione, une gymnaste qui a rejoint l’équipe il y a déjà plusieurs années. On a l’impression de voler, et on a toujours ces papillons dans le ventre au moment d’accrocher la barre et de se jeter dans le vide… »

Une histoire d’envie (et un peu de courage)

Sans oublier que de tout là-haut, sur la planche fixée à 8 mètres, les aspirants acrobates profitent d’un point de vue inégalé sur la mer, Saint-Cyprien et les Albères toutes proches. Bon mais alors, pour profiter de la vue, et de cette sensation d’envol, il faut quoi ? Un courage à toute épreuve, un passé de sportif de haut niveau, un brin de folie ? « Il faut l’envie, c’est tout ! Nous, on s’occupe du reste, sourit Ségolène. Cordes, baudrier, filet de réception, tout est fait pour sécuriser le public. D’autant que notre idée c’est vraiment que tout le monde parvienne à dépasser la crainte de ne pas parvenir à sauter, alors on met tout en oeuvre pour les rassurer. On commence par le saut, et ensuite, progressivement, on ajoute des figures. Et très honnêtement, les progrès sont assez rapides ».

Il n’y à qu’à se tourner vers Patrick, tout à la joie de son succès aérien. Alors qu’il renoue ses lacets, il confie sa fierté d’avoir réussi à vaincre sa peur, et prend déjà rendez-vous pour le cours suivant. Promis, avant la fin de l’été, il enchaînera les sauts périlleux arrière…

Cours de trapèze volant tous les jours de 18h à 20h, puis trapèze accessible pour les sauts de découverte. Activité ouverte dès 5 ans.

Article écrit en partenariat avec Mer Cat Saint-Cyprien.