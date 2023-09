Rentrée 2023 : les six mesures phares pour les lycéens d’Occitanie

Ce vendredi 1er septembre, la présidente de la Région Occitanie tenait une conférence de presse. Carole Delga déclinait les priorités de sa majorité ; transports, restauration scolaire, aide à l’acquisition d’un vélo.

La présidente socialiste a également pris position sur la gratuité des fournitures scolaires et la nécessité d’un débat sur l’uniforme dans les établissements scolaires. Au-delà de l’interdiction de l’abaya, Carole Delga se montre favorable à un débat sur l’instauration d’une tenue uniforme en classe. «Le vêtement ne doit pas être un outil de discrimination, ou de moquerie.»

Transports gratuits pour les 12-26 ans de la Région Occitanie

Selon le conseil régional, l’ensemble des dispositifs cumulés représentent une moyenne annuelle de 800€ d’économie par enfant. Depuis son arrivée à la tête de la Région Occitanie, parmi les marottes de Carole Delga figure la gratuité des transports scolaires pour les jeunes des 13 départements.

Généralisée depuis 2021, Carole Delga veut étendre la gratuité à tout le réseau de cars et de trains régionaux, y compris durant les vacances et les week-ends. La formule du « + = 0 » permet une réduction de 50 % dès le premier trajet. Puis des voyages gratuits à partir du 6e aller-retour et enfin la gratuité pour le mois suivant à partir de 15 allers-retours effectués dans le mois. Depuis son lancement, plus de 70.000 jeunes de la région auraient déjà bénéfice de ce coup de pouce.

La carte jeune, l’Ordi, aide à l’achat d’un vélo et restauration scolaire

La présidente de la Région rappelle que l’Occitanie est la seule région où, manuels scolaires, ordinateurs, équipements professionnels ou transports scolaires sont gratuits. Selon Carole Delga, il s’agit d’une «politique volontariste pour faire en sorte que l’acquisition des outils pédagogiques ne soit pas une discrimination.»

La carte jeune compile l’ensemble des dispositifs à destination des jeunes de la région. Manuels scolaires pour les lycéens, gratuité de loRdi pour les secondes des 224 lycées publics d’Occitanie, distribution gratuite de 130.400 premiers équipements professionnels/an pour les élèves en 2nde professionnelle, formations aux gestes des premiers secours, ou aide à l’acquisition, la carte jeune est le sésame de la région Occitanie.

Carole Delga à Thuir le 8 juin 2021 © MiP

Concernant les déplacements en dehors des cars et trains, les lycéens boursiers de seconde pourront prétendre à une aide de 200€ pour l’acquisition d’un vélo. La Région prend en charge 50% du coût du vélo.

Pour Carole Delga, le déjeuner des jeunes ne doit pas être une variable d’ajustement. La Région a décidé de geler le tarif de la restauration scolaire, malgré l’augmentation du prix des denrées alimentaires et de l’énergie. C’est plus de 6M€ qui sont ainsi pris en charge par la Région pour ne pas être reportés sur les budgets des familles. 1,5 M€ sont également mobilisés via le Fonds régional d’aide à la restauration (FRAR) pour soutenir 6.000 familles en difficulté.

Une plateforme régionale pour les stages et maisons mobiles de l’orientation

« I.D Stages Occitanie » est destinée à faciliter la mise en relation entre les collégiens, lycéens, étudiants et les acteurs économiques régionaux. Cet outil doit leur permettre de se projeter dans le milieu professionnel. La nouvelle plateforme bénéficie d’un réseau d’ambassadeurs auquel les élèves et les établissements peuvent directement s’adresser pour des mises en contact, conseils, témoignages, etc. 3 espaces différents sont proposés pour les élèves, entreprises et équipes pédagogiques. 1000 offres de stages sont d’ores et déjà consultables. 2.500 entreprises partenaires de la Région seront mobilisées dès la rentrée pour proposer des stages sur la plateforme.

Lancées à la rentrée 2022, les Maisons de l’orientation mobiles (MOM) sillonnent la région avec à leur bord des professionnels de l’orientation pour aller à la rencontre des élèves, étudiants et demandeurs d’emploi. Elles proposent une offre de service complète autour des métiers et de la formation, délivrée en priorité dans les zones rurales et les quartiers politique de la ville. Selon la région, ce dispositif a déjà permis d’accueillir près de 4500 personnes au cours de ses 91 sorties sur les 13 départements. Pour 2023-2034, une centaine de nouvelles dates et lieux sont prévus au programme des MOM.

Le conseil régional des jeunes

Aux côtés de la présidente de région se tenait Guillaume De Almeida Chaves, conseiller régional délégué à la jeunesse et à la vie lycéenne et étudiante. Il a décliné le mode d’emploi du nouveau conseil régional des jeunes d’Occitanie.

60 membres, désignés pour une durée d’une année renouvelable une fois. Lancement de l’appel à candidatures du 1er au 30 septembre 2023 et installation officielle prévue fin 2023.

Lieu d’échange, de dialogue et d’expression, il sera chargé de faire des propositions concrètes et novatrices et contribuera à l’évaluation des politiques régionales actuelles.

Associé par la Région à la mise en place des politiques régionales y compris en dehors de celles spécifiquement consacrées à la jeunesse.

Afin de lui donner un caractère le plus représentatif possible, le nouveau CRJ sera ouvert aux jeunes de 15 à 29 ans aux profils et situations différentes et devra notamment assurer la présence de jeunes issus de l’ensemble des départements.

Gratuité des fournitures scolaires pour tous ?

Avec l’inflation sur les fournitures scolaires, le syndicat de parents d’élèves la FCPE pose le débat de la gratuité réelle des fournitures. Pour le syndicat, la question des fournitures revêt plusieurs enjeux : économiques mais aussi écologiques et de santé publique. Carole Delga se dit favorable à la mise en place d’une uniformisation des demandes en matière de fournitures scolaires par niveau, mais aussi de leur gratuité de l’école au lycée. La présidente de la Région demande un débat sur le sujet, et salue les collectivités qui pratiquent déjà la gratuité comme la métropole lilloise. Quant au budget, la socialiste n’envisage pas un nouveau dispositif de gratuité à budget constant. Selon Carole Delga, il faut une dotation complémentaire de l’État sur le volet.

L’avis de Carole Delga sur l’uniforme et l’interdiction de l’abaya

Selon Carole Delga, une clarification de la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école est la bienvenue. «J’ai approuvé la clarification du ministre de l’Éducation nationale. Cette directive est plus claire, mais il faut aussi ouvrir un réel dialogue avec ces jeunes filles. Qu’elles puissent échanger et retrouver pleinement leur libre arbitre sans être manipulées par des considérations religieuses. Je pense que cette mesure était nécessaire, mais pas suffisante.»

Questionnée sur sa position sur l’uniforme pour réduire les différences sociales, Carole Delga se dit favorable à un débat. «C‘est un sujet qu’il faut vraiment prendre dans sa globalité sans faire des déclarations à l’emporte-pièce. Je crois que l’école doit permettre à chaque enfant de s’émanciper, d’avoir son libre arbitre, mais sans le cantonner dans sa condition sociale. Et les vêtements ne doivent pas être un outil de discrimination ou de moquerie.»