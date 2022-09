Rentrée scolaire l Manuels scolaires, transports gratuits, Carte jeune... les aides 2022

Article mis à jour le 7 septembre 2022 à 07:45

En ce début septembre la cloche a sonné pour tous, de la maternelle à l’université. Retour sur les mesures mises en place par la Région, « pour que l’argent ne soit pas un frein à l’éducation ».

« L’égalité des chances » pour les jeunes de la Région

« Garantir l’égalité des chances, c’est aussi proposer à nos 230.000 lycéens la rentrée la moins chère de France, pour que l’argent ne soit pas un frein à l’éducation. Carte Jeune, ordinateur portable, le prêt des manuels scolaires, premier équipement offert pour les filières professionnelles, gratuité des transports scolaires, et des prix qui n’augmentent pas dans les cantines scolaires malgré l’inflation. En Occitanie, c’est le pouvoir de vivre que nous protégeons ». Gratuité des transports, « L’Occitanie est la seule région à le faire ». Depuis 2016, La Région a mis en œuvre la gratuité des transports scolaires. En 2022, la gratuité des transports scolaires est effective sur les 13 départements de la Région. « Selon les familles et les départements, cette mesure représente une économie allant de 48€ à 315€ par rapport aux tarifs appliqués en 2017 ». Ainsi 170.000 les élèves de la maternelle au lycée sont transportés gratuitement chaque jour.

Au départ mis en place dans l’ancienne Languedoc-Roussillon, loRdi a été étendu à toute l’Occitanie depuis 2016. Ainsi quel que soit le revenu des parents, les élèves ont les mêmes conditions d’accès à l’enseignement via un ordinateur fourni à chacun des élèves de la Région rentrant en seconde. Idem pour les manuels fournis en début d’année scolaire, aux formats papier et numérique. La Région a fait le choix de ne pas augmenter le prix du repas des lycéens. Ainsi, les tarifs ont été gelés et le prix revient toujours à 3,90€ en moyenne (pour un coût total de 7,30€). Par ailleurs, le FRAR (Fonds Régional d’Aide à la Restauration) permet à 6.000 élèves de bénéficier d’une tarification des repas avantageuse. Les familles en difficulté économisent 40€ par mois, soit 320€ par an.

Train, mutuelle, ou encore alimentation… les aides pour les étudiants

Alors que les associations évaluent à 6% la hausse du coût de la rentrée pour les étudiants, la région pérennise ses dispositifs de soutien aux étudiants. Gratuité des trains régionaux liO avec le dispositif « + = 0 » ; ou Pass mutuelle étudiant, pour les étudiants boursiers et mise en place de bourses pour les étudiants en formation sanitaire et sociale. en lien avec le Crous, la Région a prévu de mobiliser 10,5 M€ pour rénover et construire de nouvelles chambres en cité universitaire. Après avoir organisé des distributions alimentaires à destination des étudiants durant la crise sanitaire, la Région fait évoluer le dispositif « Bien manger pour tous. Dès 2023, autour d’un camion-cuisine, les étudiants cuisineront des recettes simples et bon marché, à base de produits régionaux, encadrés par des formateurs qualifiés. Les plats cuisinés seront ensuite distribués à des étudiants en situation de précarité.

Orientation, le plafond de verre des jeunes issus de milieux modeste

La présidence de la région s’est exprimée au sujet de l’égalité aux droits. « Je veux que tous les jeunes d’Occitanie puissent bénéficier d’un service public d’orientation, sur mesure et proche de chez eux, avec des professionnels sur le terrain pour les conseiller et les accompagner dans leur parcours. Nous avons constaté de plus en plus de phénomènes d’autocensure et de plafond de verre pour les jeunes issus de milieux très modestes ».

Ce jeudi 1er septembre, Carole Delga s’est rendue au lycée Toulouse-Lautrec de Toulouse pour présenter l’une des nouveautés de cette rentrée 2022 : les Maisons de l’Orientation Mobiles. Il s’agit de deux véhicules arborant les couleurs de la région qui sillonneront le territoire avec des professionnels de l’orientation à leur bord. Chaque département verra passer une Maison de l’Orientation Mobile deux ou trois fois au cours de l’année scolaire. La volonté est de proposer une offre pédagogique en lien avec les établissements scolaires, via des ateliers et des animations. Une offre « tous publics » est également prévue. Le principe est « d’aller vers les gens », explique Carole Delga.

Écoles de la 2e chance, de la transition Écologique, des parcours alternatifs

Chaque année, les ER2C (Écoles de la 2e Chance) accueillent plus de 1.500 jeunes en Occitanie. Et ces structures semblent prometteuses puisque 60% des jeunes trouvent un emploi à la fin de leur parcours. Deux nouvelles ER2C ouvriront leurs portes en janvier 2023. L’Occitanie dénombre également 4 ETRE (Écoles de la Transition Écologique) qui ont formé 160 jeunes en 2021. 84% d’entre eux ont trouvé un emploi à l’issue de leur formation ou ont poursuivi leur parcours via une autre formation ou un service civique. Deux nouvelles ETRE seront inaugurées avant la fin de l’année 2022. La région continue de se mobiliser en faveur des professionnels de santé de demain. De ce fait, 1.700 places de formation supplémentaires ont été créées depuis 2019 dans le secteur du social et du paramédical. Divers évènements comme la « Quinzaine des métiers de la santé et du médico-social » verront le jour durant cette année 2022/2023.

Les chiffres-clés de la rentrée dans les Pyrénées-Orientales

– Environ 39.000 élèves ont fait leur rentrée dans un établissement public du 1er degré, dont 10.000 à Perpignan.

– 20.000 collégiens. – Les lycéens (voies générales et technologies et professionnelles confondues) sont environ 35.000.

– Et le département compte plus de 10.000 inscrits dans l’enseignement supérieur.