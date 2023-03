La Mission Patrimoine à la rescousse du Pont-Aqueduc Romain d’Ansignan

Malgré son statut de monument historique et son importance patrimoniale, le Pont-Aqueduc romain d’Ansignan est aujourd’hui en péril. En effet, un diagnostic précis de l’état de conservation de l’ouvrage a été rendu en octobre 2022, révélant divers désordres qui menacent sa stabilité. L’érosion lente de l’édifice, causée par les intempéries et la croissance de la végétation, a altéré les matériaux et fragilisé les maçonneries. Les fuites du canal ont également entraîné l’apparition d’humidité, d’algues, de coulures et de végétation, aggravant les dégradations.