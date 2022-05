En France, de nombreux sites patrimoniaux doivent être restaurés pour être préservés. Le montant des travaux étant souvent très élevé, la Fondation du patrimoine propose des dons en ligne ; vous permettant ainsi de financer un projet du département qui vous tiendrait à cœur. La FDJ soutient quant à elle ceux de la « Mission Patrimoine » confiée à Stéphane Bern, notamment grâce au Loto du Patrimoine. Dans les Pyrénées-Orientales, 34 projets sont mis à l’honneur sur le site de la Fondation dévolue à la sauvegarde du patrimoine français. Retour également sur le lancement du Portail du patrimoine.

♦ Aqueduc, restanques, goélette, ou églises des Pyrénées-Orientales

Les montants à atteindre qui sont affichés ne concernent que les dons à la Fondation. Les mécénats et les aides participent également au financement des travaux. Dans les Pyrénées-Orientales, certains projets suscitent plus de dons que d’autres. Deux d’entre eux ont d’ores et déjà dépassé le montant à atteindre : la Chapelle Saint-Jacques de Calahons de Catllar et le Fort Dugommier à Collioure.

Pour la Chapelle Saint-Jacques, seuls 23 donateurs ont participé au projet. Mais ils ont récolté 4.600€ alors que le montant à atteindre n’était que de 4.000€. Ce site pourra donc être remis en état. Grâce aux dons, le parvis de la Chapelle ne risquera plus de s’effondrer.

20.000€ étaient nécessaires pour rénover le Fort Dugommier. 36 donateurs ont participé pour un montant total de 24.600€. Les travaux vont permettre de restaurer le glacis. En revanche, certains projets suscitent moins d’intérêt auprès des donateurs. C’est le cas de l’Eglise Saint-Fructueux à Llo. 45.000€ sont nécessaires pour effectuer les travaux. Pour l’instant, seuls 640€ ont été récoltés. La salle d’honneur du « 1er Choc » à Mont Louis se démarque des autres projets par la générosité des donateurs. En effet, seuls 23 donateurs ont participé mais le montant réuni s’élève à 14.546€, soit une moyenne de 632€ par donateur. En comparaison, le site des Restanques viticoles d’Estagel a mobilisé 48 donateurs pour un montant total de 4.320€, soit une moyenne de 90€ par donateur.

La Fondation du patrimoine propose désormais des dons en ligne.

> Lire aussi notre article : La Nuit européenne des musées 2022 dans les Pyrénées-Orientales et en Occitanie

♦ Les projets soutenus par la « Mission Stéphane Bern »

Dans les Pyrénées-Orientales, 5 projets sont soutenus par la « Mission Stéphane Bern ». C’est-à-dire qu’ils bénéficient d’un financement au titre des jeux Mission Patrimoine et du Loto du Patrimoine de la FDJ. Pour La Pinosa à Valmanya, 23 donateurs ont participé à la cagnotte pour un montant total de 2.745€. Le montant total à atteindre est de 10.000€. Ce site doit être aménagé dans le but de devenir un lieu de mémoire en consolidant et conservant les vestiges du site minier. À ce jour, 73 donateurs ont donné pour le projet des Caves Byrrh à Thuir ; soit un montant total de 16.915€. Pour la restauration des foudres, l’objectif à atteindre est de 100.000€. Direction le Château de Castelnou. Pour l’heure, 2.990€ sur 20.000€ ont été récoltés ; et 39 donateurs ont participé. De gros travaux de restauration sont prévus afin de permettre la réouverture du site au public. Seuls 8 donateurs ont participé au projet du Casino de Vernet-les-Bains pour un montant de 580€. Le montant à atteindre s’élève à 15.000€. Les travaux doivent être réalisés au plus vite pour éviter l’effondrement de la charpente de la Tour du Casino. Enfin, les Remparts de Villefranche-de-Conflent. Les 238.000€ nécessaires à ce projet ont été entièrement apportés par la Mission Patrimoine. Les travaux, qui devraient débuter en 2022, ont pour but de rendre de nouveau accessible certains secteurs au public.

Les Caves Byrrh à Thuir Le Château de Castelnou

> Lire aussi notre article : Agrandi et rénové, le musée d’art moderne de Céret réouvre ses expositions

♦ 2022, année de lancement du Portail du patrimoine

Réalisé par la Fondation du patrimoine avec le soutien du ministère de la Culture et du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités, le Portail du patrimoine est une plateforme numérique d’information sur le patrimoine à destination des propriétaires, publics et privés. Cet outil a pour mission de mettre en lumière les projets de restauration qui sont conduits dans toute la France. Il permet de prendre connaissance des aides existantes et de la réglementation en vigueur; mais aussi d’obtenir des conseils pour s’adresser aux bons interlocuteurs. Le Portail est divisé en 6 thématiques : Culture et patrimoine ; Acteurs du patrimoine ; Projet patrimonial ; Aides et financements ; Communication et mobilisation ; Valorisation. Pour répondre aux questions des passionnés du patrimoine, des propriétaires d’un bien ou d’un porteur d’un projet, des contenus pédagogiques et pratiques ont été mis en ligne. Ces ressources sont très diverses : articles, dossiers, guides pratiques… Le public peut même accéder à des exemples concrets de projets réussis à travers des vidéos. Il peut, par exemple, découvrir comment le concept de Petites Cités de Caractères a fortement contribué au développement économique, social et culturel de la commune de Mauléon dans les Deux-Sèvres.

> Lire aussi notre article : Josep Bartolí investit le Mémorial du Camp de Rivesaltes pour un an

♦ Le saviez-vous ?

Créée il y a plus de 25 ans, la Fondation du patrimoine a soutenu financièrement la restauration de 35.000 sites patrimoniaux publics et privés. En permettant la remise en état de ces théâtres, fontaines, églises, parcs, demeures, manufactures ou véhicules anciens, elle renforce l’attractivité des territoires. La Fondation du patrimoine participe également au développement économique de la France par la création d’emplois. Elle favorise notamment l’insertion et la formation des jeunes et maintient la transmission des savoir-faire locaux. Actuellement, 3.000 projets sont portés par la Fondation du patrimoine. Pour faire un don, il suffit de se rendre sur le site www.fondation-patrimoine.org.