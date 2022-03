Quand les jeunes des Pyrénées-Orientales s’engagent pour faire avancer leurs causes

À la rentrée 2021, une lycéenne de Céret a mis en place un système d’entraide ouvert à tous pour lutter contre la précarité menstruelle. « J’ai entendu dans les toilettes une jeune fille demander une serviette hygiénique de dépannage. Je me suis dit que ce n’était certainement pas la seule ». Un pari réussi, puisque depuis l’installation, même les mentalités ont évolué et ont aidé à lever le tabou des règles. Pour Lola, « il s’agit d’un projet commun pour se sentir plus en confiance avec le sujet des règles. Je pense que le tabou devrait être brisé depuis bien longtemps. Le « projet-serviette » a permis de décoincer tout le monde sur ce sujet et tous y participent« .