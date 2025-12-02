Municipales 2026 à Perpignan : 105 jours pour convaincre, Bruno Nougayrède mobilise ses « forces vives »

Article mis à jour le 2 décembre 2025 à 18:16

Les prochains temps forts de la campagne de Bruno Nougayrède

Après avoir obtenu le soutien des partis de droite et du centre, le conseiller municipal d’opposition mobilise désormais ses troupes pour convaincre les Perpignanais et Perpignanaises. Prochaines dates clés pour le candidat de l’association 100% Perpignan ? Le lancement cette semaine de son site internet et surtout l’ouverture prochaine de sa permanence de campagne située au 2 rue des Augustins ; artère symbolique des difficultés d’un centre-ville concurrencé par les grandes surfaces commerciales en périphérie. « Une rue à la fois en centre-ville et populaire, censée renaître, mais on voit que sa renaissance n’est quand même pas encore totalement acquise. » Un lieu qui servira de vaisseau amiral et sera inauguré le 13 décembre.

Bruno Nougayrède a aussi fait appel à toutes celles et ceux qui s’investiront à ses côtés. Pour faire mentir ses détracteurs, il dévoile que plus de 250 bénévoles ont déjà signé leur feuille d’engagement pour faire campagne, organiser des réunions Tupperware, ou aller sur les marchés distribuer des tracts. « Une campagne municipale, c’est surtout une dynamique, plus on sera nombreux, plus on inversera la petite musique qui dit que le maire actuel serait inamovible. »

« Face aux attaques, il faut garder notre ligne »

Après cette revue des troupes, le candidat aux élections municipales a confié vouloir aborder la campagne avec humilité, notamment face aux attaques. « Ils vont essayer de nous taper dessus. Et quelquefois avec des armes non conventionnelles. »

À demi-mot, Bruno Nougayrède fait référence à un article du Canard Enchaîné qu’il considère comme une tentative de déstabilisation venue de l’extrême droite. Ce billet, selon Bruno Nougayrède, déforme des propos qu’il a écrits il y a une vingtaine d’années dans un journal catholique. Au micro d’Ici Roussillon, il avait répondu : « Si la question est : suis-je homophobe ou l’ai-je été ? La réponse est très claire : je n’ai jamais été homophobe, je ne suis pas homophobe. (…) Si la question est : est-ce que je l’écrirais aujourd’hui ? La réponse est évidemment non. (…) Sur tous ces sujets, la société a évidemment bougé, évolué, son regard a évolué, le mien a évolué aussi. »

Face à ses soutiens, Bruno Nougayrède insiste : « Ils vont déverser un seau de saloperies sur nous, et il va falloir tenir notre ligne et ne pas leur répondre, y compris sur les réseaux sociaux. » Selon le candidat de droite, il faut rester déterminés et convaincus. « La campagne ne se jouera pas sur les réseaux sociaux, mais dans les rencontres avec les gens. » Bruno Nougayrède a rappelé qu’il sillonnait déjà la ville depuis deux ans. « Ce que j’ai vu à Perpignan m’a révulsé. J’ai vu une ville et des gens qui vont mal. C’est pour eux que nous devons nous battre, pour ces Perpignanaises et ces Perpignanais qui ont besoin qu’on fasse différemment. »

Qui sont déjà les candidats déjà en course pour la mairie de Perpignan ?

Depuis quelques mois, les mouvements politiques et les candidats bougent leurs pions sur l’échiquier politique perpignanais. Par ordre alphabétique, le socialiste Mathias Blanc est la tête de liste de « Perpignan Autrement« . Le mouvement a réuni plusieurs partis de gauche ; dont le Parti socialiste, le Parti communiste, Génération écologie, L’Après et récemment Debout !.

L’Insoumis Michaël Idrac est la tête de liste de « Perpignan, changez d’air ». Avec les Écologistes et Génération.S, ils sillonnent Perpignan, ses quartiers populaires et les marchés depuis plusieurs mois. Le prochain rendez-vous est fixé le 5 décembre pour une réunion autour de la cause animale.

Cadre national Place publique, vice-présidente de la Région, elle porte la liste « Agnès Langevine pour Perpignan« . L’ancienne candidate de 2020 est la première à avoir présenté une partie de ses colistiers, et décliné ses propositions pour la jeunesse. Elle tiendra une réunion publique ce mardi 2 décembre.

Enfin, s’il est officiellement candidat à sa réélection, Louis Aliot n’a pas encore réellement lancé sa campagne. Sur le terrain, il est particulièrement discret, appliquant de manière plus que rigoriste la loi sur la réserve électorale. En revanche, sur les plateaux, il retrouve sa voix pour commenter la situation nationale et internationale.

