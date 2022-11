Perpignan la déclassée ? Plusieurs palmarès la situent en bas de tableau

Article mis à jour le 21 novembre 2022 à 08:33

Journaux et institutions publient traditionnellement leurs classements thématiques en cette fin d’année. Insécurité, emploi, attractivité économique, éducation, pauvreté, immobilier, politique envers les animaux… découvrez où se situe Perpignan.

Si lors du dernier recensement Perpignan a perdu 0,2% de sa population*, le nombre d’habitants n’est pas le seul indice à la baisse. En témoignent plusieurs récents classements et rapports qui situent à nouveau la ville chef-lieu des Pyrénées-Orientales en bas de tableau.

Perpignan, l’une des villes de France où l’insécurité est la plus forte selon Le Parisien

Le 14 novembre dernier, Actu Perpignan partageait le classement des villes les plus sûres de France du journal Le Parisien. Selon le site d’information, Perpignan se classe à la 261e position sur une liste de 273 communes de plus de 20.000 habitants avec une note de 10,13/20. Pourtant, Perpignan qui compte 178 policiers municipaux est l’une des plus équipées de France. Idem en termes de caméras de vidéo-sécurité où la commune a investi dans 340 de ces dispositifs de surveillance (source Mairie de Perpignan-plan de mandat).

Perpignan et son Université 37e sur 45 pour L’Étudiant

Tous les ans, le magazine L’Étudiant publie son classement des villes étudiantes où figure Perpignan qui accueille une université en cours d’expansion dans le cœur de ville. Selon l’Étudiant, pour l’année scolaire 2022-2023, « être en 20 minutes en Espagne » : voilà un des avantages souvent répétés par les étudiants perpignanais dans notre sondage. L’Espagne, le bord de mer, le soleil : la Catalogne offre en effet un cadre appréciable pour étudier. En revanche, vous êtes aussi nombreux à signaler qu’une voiture est nécessaire pour pouvoir se déplacer facilement. Avec 9.459 étudiants inscrits à la rentrée 2020, Perpignan fait partie des villes avec le plus petit effectif de notre classement. En 10 ans, la ville a perdu 10% de ses effectifs étudiants. Cela ne l’empêche pas d’attirer des étudiants internationaux. Avec près de 13% de ses étudiants qui sont des internationaux en mobilité, Perpignan est la deuxième ville sur ce critère. Le pourcentage d’étudiants en doctorat figure aussi parmi les plus importants du classement ». Pour réaliser son classement des villes étudiantes, le journal se base sur 16 indicateurs : logement, transport, emploi, offre de formation…

Perpignan, peu attractive pour les entreprises

Le 11 novembre dernier, le magazine Challenges publiait son classement des villes les plus attractives pour les entreprises. Si Lille affiche la première place des villes de plus de 100.000 habitants, Perpignan arrive en 31e position sur 39. Parmi les critères utilisés par le journal : les difficultés à embaucher ainsi que les faibles taux de bacheliers chez les 20-29 ans et de formation continue.

Emploi, pauvreté, éducation, Perpignan également lanterne rouge

Avec 12% de taux de chômage, le bassin d’emploi de Perpignan se classe à la 285e place sur 321 zones d’emplois comparées. Malgré une baisse importante du taux de chômage depuis 2016, Perpignan a perdu 5 places sur 4 ans. En effet, même si le taux en 2017 était de 14,4% (soit 2 points en dessous de celui de 2022), le taux de chômage à Perpignan n’a pas diminué autant que dans d’autres bassins d’emplois. Ainsi Perpignan perd 5 places sur ce classement depuis 2017. À noter que selon l’Insee, le département des Pyrénées-Orientales est le 2e de France métropolitaine avec le plus fort taux de chômage (7,7%). Sources Insee et Ville-Data.com. Quant au salaire moyen, il est évidemment impacté par la situation de l’emploi. Selon les derniers chiffres disponibles, les Perpignanais perçoivent en moyenne 1.976€ par mois ; contre 2.448€ en moyenne pour les Français. Perpignan est aussi la ville qui compte 9 des 10 quartiers prioritaires des Pyrénées-Orientales. Les Quartiers Prioritaires de la Ville ont été identifiés selon le revenu par habitant ; en moyenne 9.000€ par unité de consommation soit bien en deçà de la moyenne nationale. Le Ministre de l’Éducation a récemment rendu public le classement des écoles de France selon leur Indice de Position Sociale. Dans ce classement, 2 écoles de la cité catalane figurent parmi les plus mal classées de France.

Perpignan affiche un taux de progression de… 0% pour la condition animale

Le site Politiques et animaux a mis en place un module permettant de constater la progression des villes par rapport à la condition animale. Et Perpignan, comme près de la moitié des villes classées, affiche une progression à 0%. Ainsi le site partenaire de l’organisation militante L214 indique le maire n’a pris à ce jour aucune mesure côté végétalisation de la restauration collective, animaux en ville ou en termes de délégation.

Pour finir sur une note positive, l’immobilier bon marché attire les retraités et les familles modestes dixit Le Figaro et Challenges

Avec un coût au M2 des plus faibles de France (1.550€) Perpignan se positionne comme une ville bon marché en termes de logement. Une donnée intéressante pour les retraités et les familles modestes. Ainsi pour nos confrères du Figaro, Perpignan se classe 4e ville de France de plus de 100.000 habitants en termes d’attractivité pour les retraités avec une note de 14,4/20. Récemment, le journal Challenges classait Perpignan 5e ville la plus attractive de France pour les familles, derrière Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille et Caen. Le magazine mettait en avant les critères le prix au M2 autant à l’achat qu’à la location.

* La hausse du nombre d’habitants de Perpignan depuis les 10 dernières années est cependant constante.