Perpignan municipales 2026 : Insoumis et les Écolos s’inspireront-ils de la méthode grenobloise pour remporter la mairie ?

Article mis à jour le 29 septembre 2025 à 10:16

Ce 26 septembre 2025, Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble avait répondu à l’invitation de La France Insoumise, d’Europe Ecologie Les Verts et de Génération.S, pour lancer leur campagne municipale.

Le maire de Grenoble est venu livrer la méthode qui lui a permis de remporter la ville en 2014 et d’être réélu en 2020. Ces conseils, sur le fond comme sur la forme, seront-ils suffisants pour faire basculer les équilibres politiques en présence à Perpignan ?

Le combat contre l’extrême droite ou la planète en 2050, « ils s’en tapent ! »

Ne briguant pas un 3e mandat, Eric Piolle est aussi le seul sortant écologiste disponible pour aller témoigner de Bordeaux à Auxerre, en passant par Perpignan. Pour le maire de Grenoble, « vu de l’extérieur, Perpignan est un territoire compliqué ». Il souligne la force électorale du Rassemblement National dans les Pyrénées-Orientales : grand chelem aux législatives, deux conseillers départementaux, 35 % au premier tour et 53 % au second tour des dernières municipales. « Une droite en décomposition », constate-t-il, qui laisse le champ libre à Louis Aliot. Éric Piolle prévient : l’enjeu, ici, ne se gagnera ni sur les slogans, ni sur l’indignation face à l’extrême droite.

Pour espérer inverser la tendance, Éric Piolle insiste sur une stratégie fondée sur la proximité. « Les gens ne reviendront pas vers un vote de gauche ou écolo si vous ne leur apportez pas d’abord de la considération. Le grand combat contre l’extrême droite, ils s’en tapent. » L’ancien ingénieur prône une politique de terrain fondée sur l’écoute. À Grenoble, il dit avoir animé 150 réunions d’appartement : « 10 à 15 voisins à chaque fois. » Son message est clair : il faut parler des sujets concrets. Comment aménager une rue ? Refroidir la ville face aux chaleurs extrêmes ? Sécuriser la sortie des écoles ? Valoriser les aînés dans l’espace urbain ? Pour Piolle, l’écologie ne peut être déconnectée du quotidien. Et Louis Aliot, selon lui, « ne fait rien sur ces enjeux essentiels ».

Nicolas Berjoan : « Lutter contre le désespoir, c’est redonner espoir »

Pour le secrétaire régional d’Europe Ecologie Les Verts, il faut incarner « la petite musique de l’espoir » à Perpignan pour contrer le désespoir qui a conduit les électeurs à voter Louis Aliot en 2020. « Nous sommes tombés très, très bas dans le désastre. Il va falloir se battre pour ces municipales, et l’épreuve sera extrêmement difficile. Mais si nous avons l’espoir et le redonnons, nous ne perdrons pas ! » affirme Nicolas Berjoan.

Et Éric Piolle tente de rappeler que la forme compte aussi à l’heure du combat électoral. « Il faut une campagne esthétique et joyeuse », affirme-t-il. Il recommande de faire appel à un graphiste non-politique, de travailler une identité visuelle claire, et de ne pas avoir peur de personnaliser la campagne.

« Les gens votent pour un maire, pas pour une équipe. Il faut mettre sa tête en gros sur l’affiche. »

Autre conseil : incarner un style de vie proche des citoyens. « J’ai laissé tomber la cravate. Je me déplace à pied ou à vélo. Les électeurs ne doivent pas penser qu’après un discours, je repars avec un chauffeur. »

Au-delà de la campagne électorale, le maire de Grenoble a également rendu compte de son action depuis 2014. Végétalisation, élargissement des trottoirs, suppressions des publicités dans la ville, réduction de 30% de l’accidentologie grâce à l’abaissement de la vitesse pour les voitures.

La sécurité est-elle la mère des batailles municipales ?

Interrogé sur la sécurité à Grenoble, Éric Piolle reconnaît que la situation reste difficile. Sa police municipale, non armée de revolvers mais dotée d’armes non létales, est centrée sur la tranquillité publique, le stationnement et la médiation. « À Grenoble comme ailleurs, il y a du trafic de drogue et une montée de la violence. Mais les politiques répressives de l’État sont un échec. » Depuis 2014, il dit subir des critiques sur ce sujet, tout en maintenant une ligne claire : « Les habitants sont lucides. Ils savent que le maire ne va pas régler seul le trafic de drogue. »

« À Grenoble, la police municipale n’est pas armée d’armes à feu » rappelle le maire en fonction. Il souligne également être, par principe, contre l’armement de la police municipale, mais précise qu’en la matière, il est impossible de revenir en arrière. « Si j’étais arrivé et que la police avait été armée, je les aurais laissé armée, c’est comme ça. » Eric Piolle martèle aussi que les missions de la police nationale et municipale sont claires, le trafic de drogue pour la première, la tranquillité publique pour la seconde.

L’union des gauches autour d’un programme de rupture ?

Le chef de file de La France Insoumise, Mickael Idrac, conclut la réunion en rappelant que Perpignan est la seule ville de plus de 100 000 à avoir réussi l’union entre les insoumis les Écologistes et Génération.s. « La logique a été simple, unir la gauche et les écologistes sur un programme de rupture. »

Force est de constater que cette proposition ne remporte guère l’adhésion des autres partis ou mouvements de gauche. Pour rappel, face à la dynamique des Insoumis et des Écologistes, pour le moment, au moins, trois listes de gauche se dessinent, dont celle menée par Agnès Langevine et celle de Perpignan autrement.

