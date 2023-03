Perpignan | Près de 200 personnes devant la Préfecture contre les violences policières

Dans la foule, les images de violences à Sainte-Soline sont dans toutes les têtes, dans tous les regards qui fixent l’horizon en ce jeudi 30 mars au soir. «C’était très choquant, on aurait dit des images de guerre», déclare Juliette, venue avec un ami. «Sainte-Soline, ça m’apporte beaucoup de tristesse», explique Alain, un gilet jaune. Sa camarade Clara ajoute : «Ça fait des années que les Gilets jaunes dénoncent ces violences, même à la télé ils commencent à en parler. Maintenant, ça me fait peur d’aller en manif à Paris ou Montpellier.»

Côte à côte, Gilets jaunes et militants syndicaux (comme la Confédération nationale du travail, de Sud-Solidaires mais aussi la Confédération paysanne) mais aussi des citoyens et citoyennes habitués des manifestations hebdomadaires contre la réforme des retraites, et parfois membre de collectifs comme Extinction Rebellion. Et ce sont l’ensemble des violences policières qui sont dénoncées ce jeudi soir devant la Préfecture.