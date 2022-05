Politique, postes à responsabilités… Où sont les femmes des Pyrénées-Orientales ?

La Ville de Perpignan s’était déjà faite remarquer il y a deux ans. En mars 2020, à l’occasion des élections municipales, sur les 9 personnalités en lice, 4 étaient des femmes. Un débat avait été organisé à l’initiative du CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille). Seules les 4 femmes tête de liste – Clotilde Ripoull, Agnès Langevine, Caroline Forgues et Pascale Advenard – avaient été conviées. Chacune (exceptée Pascale Advenard qui n’était pas présente) avait exprimé son envie de voir plus de femmes dans le domaine politique.

Deux ans plus tard, ce sont les élections législatives qui font parler des Pyrénées-Orientales. Pour rappel, la loi du 6 juin 2000 contraint les partis politiques à présenter un nombre égal de femmes et d’hommes pour les élections régionales, municipales (communes d’au moins 3.500 habitants), législatives, sénatoriales et européennes.