Pyrénées-Orientales, comment soutenir le monde agricole en pleine crise ?

Article mis à jour le 29 janvier 2024 à 17:39

Le monde paysan se mobilise dans toute la France pour demander des aides immédiates, ainsi qu’un allègement des contraintes environnementales et une simplification administrative. Nombreux sont ceux qui souhaitent apporter leur solidarité aux agriculteurs.

Depuis quelques jours, les photos de profil de nombreux élus, particuliers ou collectivités « marchent sur la tête ». Une référence à l’action des jeunes agriculteurs menée en novembre dernier avec les panneaux de signalisation retournés à l’entrée des villages. Au-delà des réseaux sociaux, voici nos idées pour soutenir les agriculteurs dans les Pyrénées-Orientales.

#1 Kuupanda : l’application pour commander local

Kuupanda est un site internet entièrement dédié aux agriculteurs et pensé pour les aider à mieux vendre leurs produits. Développé à Céret, ce logiciel permet aux exploitants de centraliser toutes leurs informations et de gérer leurs commandes localement. Les bons de commande sont regroupés avec le moyen de générer des factures en quelques clics. Mais ce n’est pas tout, Kuupanda offre la possibilité de soutenir son agriculteur en passant une commande, expédiée par colis. Pour prêter main-forte à l’agriculture française, la meilleure option reste d’acheter français et local.

#2 Producteurs66 : Une carte interactive pour trouver les produits d’ici

Producteurs66.com regroupe tous les exploitants des Pyrénées-Orientales qui réalisent de la vente directe. Vous avez la possibilité sur le site de filtrer les agriculteurs, en fonction des produits recherchés. Sur la carte interactive, on retrouve notamment : boutique collective, fruits et légumes, produits laitiers, viande et charcuterie, miel, vins, huile d’olive, oeufs, jus de fruits, safran ou plans potagers. Certains font partie du réseau Bienvenue à la ferme, un réseau de vente directe et d’accueil créé en 1988, par et pour les agriculteurs. Les horaires d’ouverture à la vente sont précisés sur le site.

#3 L’AMAP* : Pour manger beau et bio toute l’année

Alice Fabre de la rédaction de Made in Perpignan a partagé son expérience avec l’AMAP d’Energie Citoyenne. Le principe d’une Amap est assez simple : les intéressés s’engagent pour une certaine durée (généralement un an) et payent pour obtenir un panier hebdomadaire ou mensuel composé par les agriculteurs. Une belle façon de soutenir l’agriculture locale et de consommer des fruits et des légumes frais. Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs AMAP permettent de profiter de produits de saison. Le contenu du panier évolue au fil des récoltes et de l’année.

#4 Et sur les réseaux sociaux ?

Le groupe Facebook Les Producteurs du 66 CHEZ VOUS rassemble des producteurs et revendeurs locaux ainsi que des coopératives locales dans les Pyrénées-Orientales. Chaque participant peut poster son annonce de livraison ou de vente à emporter.

Marjorie est agricultrice. Depuis 2014, elle gère avec son mari une exploitation arboricole et viticole à Espira-de-l’Agly. Le couple produit notamment des abricots, des figues et des pommes.

« J’ai dû me diversifier pour subvenir à nos besoins. L’abricot, cela fait quelques années que cela rapporte de moins en moins. Avec la sécheresse et le réchauffement climatique, nous n’avons pas les heures de froid nécessaires pour sa production, donc nous essayons de trouver des solutions pour nous en sortir », confie l’agricultrice.

Alors que la vallée de l’Agly est asséchée, les arboriculteurs voient leurs vergers mourir à petit feu. Si bien qu’en 2023, la moitié des arbres fruitiers qui s’y trouvaient ont été arrachés. Marjorie attend encore avant de couper. « J’ai plusieurs arbres qui sont morts. C’est une année à perte, la plus basse de toute », regrette celle qui ne peut plus se rémunérer.

L’agricultrice tient une épicerie locale à Espira et propose la vente directe. Pour lui venir en aide, Marjorie recommande aux consommateurs d’acheter local et d’aller pousser la porte des agriculteurs directement. « Il faut chercher les bonnes adresses sur les réseaux sociaux. Si on veut vraiment manger local et éviter tous les transports, je pense que c’est possible. En France, nous sommes un pays riche en terres et nous pouvons produire ce que nous voulons. »

Même son de cloche du côté de Bruno Vila, président de la FNSEA dans les Pyrénées-Orientales. « Les consommateurs peuvent nous soutenir en regardant ce qu’ils achètent, en regardant les produits français et en pouvant les reconnaître ! Il faut faire l’effort de consommer des produits locaux. Mais il faut qu’on nous aide à produire mieux et à des prix corrects. Il faut qu’on ait un bon rapport qualité prix pour que le consommateur français puisse s’y retrouver. »