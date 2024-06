Législatives 2024 : Qui sont les candidats officiels dans les Pyrénées-Orientales ?

Article mis à jour le 16 juin 2024 à 23:04

Ce dimanche 16 juin, et à seulement quelques jours de la dissolution surprise décidée par le Président de la République, les préfectures publient, par arrêté, les listes des candidats officiels pour les 577 circonscriptions.

Dans les Pyrénées-Orientales, ils sont 27 à se présenter devant les électeurs. Ils ou elles espèrent être élus à l’un des quatre sièges de députés du département.

Les candidats officiels pour la première circonscription des Pyrénées-Orientales

Pour le Rassemblement national, la députée sortante Sophie Blanc se représente. Carla Muti, conseillère départementale d’opposition est suppléante.

Francis Daspe, représentant de la France Insoumise dans les Pyrénées-Orientales est investi pour le nouveau Front populaire . Sylvie Ventura-Cid est sa suppléante.

. Sylvie Ventura-Cid est sa suppléante. Le parti Les Républicains ont investi Loic Moszkowiez, son suppléant est Pierre Molina.

ont investi Loic Moszkowiez, son suppléant est Pierre Molina. Le parti Renaissance a choisi Christophe Euzet. Sa suppléante est Roxanne Noyrigat.

a choisi Christophe Euzet. Sa suppléante est Roxanne Noyrigat. La conseillère départementale centriste Annabelle Brunet se présente, sa suppléante est Lydia Rabehi.

Delphine Danat est candidate avec Oui au pays catalan. Michel Roca est son suppléant.

Reconquête a également investi des candidats et notamment son responsable département Bruno Lemaire. Jacques Cataldo est suppléant.

a également investi des candidats et notamment son responsable département Bruno Lemaire. Jacques Cataldo est suppléant. Pour le NPA, Pascale Advenard est candidate. Bertrand Raiff est suppléant.

Pour rappel, lors des législatives de 2022, 13 candidats et candidates avaient sollicité le suffrage des électeurs. Au premier tour, la candidate RN, Sophie Blanc obtenait 31,36%, et le candidat En Marche, Romain Grau, 24,54%. En troisième position, pour la Nupes, Francis Daspe manquait de se qualifier pour le second tour de quelques voix. Les candidats de Reconquête et des Républicains dépassaient à peine les 5% des suffrages. Les autres candidats n’ont pas franchi la barre des 3%.

Sur la deuxième circonscription, six candidats sont en lice

David Berrué, porte-parole des Écologistes est candidat sous l’étiquette du nouveau Front populaire. La communiste Lola Beuze est suppléante.

Philippe Goiset est candidat. Son suppléant est Antoine Méroc.

Brigitte Laurens est candidate et Mihran Avedissian est suppléant.

Mercedes Garcia est la candidate de Oui au pays catalan. Régis Cayro est suppléant.

Marc Medina, maire de Torreilles est candidat sans étiquette. La maire de Saint-Paul de Fenouillet, Jacques Bayona est suppléant.

Anaïs Sabatini est la députée RN sortante. Julien Potel est son suppléant.

En 2022, neuf candidats et candidates sollicitaient le vote des électeurs. Au soir du premier tour, la candidate RN, Anaïs Sabatini devançait largement (37,62%) la candidate En Marche, Frédérique Lis, et ses 20,49%. Juste derrière, l’Écologiste, dans le cadre de la Nupes, David Berrué recueillait 20,28% des suffrages. Les candidats, Les Républicains, David Bret, et Reconquête, Alexandra Raspaud, récoltaient respectivement 8 et 5% des votes. Les autres candidats n’atteignaient pas la barre des 3%.

Quels sont les six candidats de la troisième circonscription ?

La candidate de Oui au pays catalan est Lucila Grau. Alexandre Pano est son suppléant.

Pour le parti Reconquête, Alexandre Michaut est candidat et Romain Carlier est suppléant.

Le parti Renaissance a choisi d’investir Laurence Gayte, qui fut députée de 2017 à 2022. Guillaume Bellaton est suppléant.

Anna-Maria Urroz est candidate et son suppléant est Grégoire Thomas.

La députée sortante RN, Sandrine Dogor-Such joue sa réélection. L’adjoint à la culture de Perpignan, André Bonet est son suppléant.

Le nouveau Front populaire a choisi Nathalie Cullell pour porter sa voix. François Ferrand est sont suppléant.

En 2022, 11 candidats et candidates étaient en lice pour devenir le ou la députée de la circonscription. Sandrine Dogor-Such est arrivée en tête du premier tour avec 27,67% des suffrages. Nathalie Cullell se qualifiait également pour le second tour avec 27,29% des votes. Pour la majorité présidentielle, Pierre Bataille obtenait 24,36% des suffrages, pas suffisant pour accéder au second tour. Laurence Martin, et Charles Manar, respectivement LR et Reconquête arboraient autour des 5%. Enfin, les autres candidats obtenaient entre 0,02 et 3,75% des voix.

Sur la quatrième circonscription, sept candidats officiels sont en lice

Caroline Poupard est candidate et Jean-François Mas est suppléant.

La députée sortante RN Michèle Martinez est déjà en campagne. Sa suppléante est Laura Chretien.

Le parti Renaissance a investi Patricia Nadal. Paolo Tenil est suppléant.

Céline Davesa est candidate pour Oui au pays catalan. Ausias Vera est suppléant.

Odile Maisonneuve est candidate. Son suppléant est Thomas Muniera.

Le nouveau Front populaire est Julien Baraillé. Brigitte Baranoff est suppléante.

Le parti Les Républicains ont investi Philippe Romain. Et Laurent Bernardy est suppléant.

Lors des législatives de 2022, 30,40% des votants choisissaient un bulletin Michèle Martinez, la candidate RN dès le premier tour. Sébastien Cazenove, le candidat majorité présidentielle et député sortant, n’en recueillait que 21,81%. 20,79% des électeurs votaient pour Jérôme Pous investi par la Nupes. Alexandre Raynal, dissident de gauche, n’atteignait pas les 10%. La candidate Reconquête et celui des LR recueillaient environ 5% des voix. Les dernières candidatures avaient un score allant de 0,09% des suffrages exprimés à 2,57%.