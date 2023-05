Pyrénées-Orientales, « Rendez-vous aux jardins » les 2, 3 et 4 juin

Rendez-vous aux jardins est un évènement national qui célèbre ses 20 ans en 2023. Cette manifestation a pour objectif de mettre à l’honneur «la variété et la richesse des parcs et jardins» ainsi que la préservation d’une nature cultivée sur tout le territoire.

Hasard du calendrier, Rendez-vous aux jardins et le festival IDA se tiennent au même moment ; comme pour accorder musique et jardin. Coïncidence ? « Les musiques du jardin » sont aussi la thématique de cette fête des jardins version 2023. Ce premier week-end de juin s’annonce donc très musical à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

Rendez-vous aux jardins 2023, tout en musiques de la nature

Chaque année, le ministère de la Culture choisi un nouveau thème pour la fête des jardins. Cette année, les chants des oiseaux, les sons des autres animaux, le bruit du vent et de l’eau, les installations sonores composent les musiques du jardin.

Le 3 et le 4 juin, plus de 2.200 parcs et jardins ouvriront donc leurs portes, parfois à titre exceptionnel, au public, et ce, partout en France. Des animations accessibles à tous seront proposées (visites guidées, concerts, promenades musicales…) ainsi que des rencontres. Le 2 juin, ce seront les scolaires qui auront accès à différentes activités en exclusivité.

Près d’une vingtaine de pays européens participent également à la fête des jardins ; l’Allemagne, Andorre, la Belgique, la Croatie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Monaco, le Portugal, la Roumanie ou encore la Suisse. 2023 signera l’année de leur 5e participation aux Rendez-vous aux jardins.

Rendez-vous avec les jardins, que faire dans les Pyrénées-Orientales ?

Le jardin des plantes des Capellans de Saint-Cyprien propose deux activités pour les enfants le 3 juin. Dav Stan dévoilera un conte musical sur le thème des musiques du jardin, via divers instruments comme le baffon, le gong ou le cachichi. Laëtitia Leclercq organise un atelier créatif avec l’aide de l’association Les petites graines en vadrouille. Une animation qui permettra aux enfants de créer des instruments de musique avec des éléments de la nature.

Le Prieuré de Serrabona à Boule d’Amont sera le théâtre de trous ateliers le 4 juin. Un alambic promettra de distiller les plantes aromatiques du jardin du prieuré. Les amateurs de détournement d’objets apprécieront la transformation de cucurbitacées en gourdes. Sans oublier, l’atelier proposé par Lara Hitchcock. L’animatrice initiera à la sélection des semences paysannes. Au-delà des animations et ateliers, jeux en bois d’inspiration médiévale et chasse au trésor végétal rythmeront la journée.

Le village arboretum de Vernet-les-Bains organise une balade botanique dans le parc historique le 3 juin au matin. Encadrés par Xavier Méric, spécialiste des plantes, les visiteurs iront à la rencontre des végétaux d’ici et d’ailleurs et en apprendront davantage sur leurs vertus et leurs usages. Dans l’après-midi, Daniel Deycard, expert jardinier, expliquera comment construire un environnement qui tient compte du changement climatique et qui respecte la nature. La veille, les scolaires seront attendus par Ninon de Graaff et Sylvain Tichadou qui utiliseront leurs instruments et leurs voix pour illustrer les jardins en musique.

Comme en 2022, le jardin potager de Cal Mateu du musée de Cerdagne propose une visite découverte le 3 juin. Le public pourra échanger des semences et des plants et découvrir les pratiques culturales spécifiques au jardin d’altitude.

Rendez-vous dans les jardins de Eus et de la Miranda à Perpignan

Si le village d’Eus est connu de tous pour ses citrons, ce ne sont pas les seuls agrumes que l’on y trouve. Le Domaine Agrumes Bachès ouvre exceptionnellement ses portes le 3 juin pour une visite guidée et un atelier greffage. Même si les fruits ne seront pas présents sur les arbres, car ce n’est pas la saison, les visiteurs pourront s’initier au savoir-faire du greffage. La visite se terminera par une dégustation.

À Perpignan, un guide-conférencier accompagnera la visite du jardin de la Miranda. Aménagé en 1961 sur l’ancien bastion des remparts, ce jardin méditerranéen regorge d’arbres et d’arbustes indigènes ou acclimatés à la saison.

Rendez-vous avec les jardins d’Occitanie

Si avec seulement six sites, les Pyrénées-Orientales ne semblent pas encore avoir pris la pleine mesure des opportunités offertes par l’initiative nationale, au-delà des frontières du département, 283 évènements se tiendront en Occitanie dans le cadre des Rendez-vous des jardins.

Du 2 au 4 juin, chacun peut facilement découvrir ou redécouvrir un jardin ou un parc ouvert non loin de chez lui. Pas besoin de se situer dans une grande ville pour participer à Rendez-vous aux jardins. Très souvent, des animations s’ajoutent aux visites pour apporter un second regard sur cet écrin de verdure. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts.

Coups de cœur de la Rédaction : Balade musicale à Lieurac, la découverte des chants d’oiseaux à Mayrinhac-Lentour, une évocation musicale du conte Pierre et le Loup à Armissan, un troc de plantes à Lourdes, un quizz musical à Saissac… Une chose est sûre, ce premier week-end de juin sera l’occasion de faire le plein d’activités en pleine nature.