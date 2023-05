Pyrénées-Orientales : 44 évènements pour célébrer la Fête de la Nature 2023

Après la Nuit des Musées, les évènements nationaux du mois de mai se poursuivent avec la Fête de la Nature. Durant 5 jours, du 24 au 29 mai 2023, le public pourra participer à des manifestations gratuites pour être au contact de la nature.

La seule règle à respecter et de créer une animation dans la nature, gratuite et ouverte à tous. Quel est le programme dans les Pyrénées-Orientales pour cette nouvelle édition ?

La Fête de la Nature 2023

Après l’immense succès de l’année dernière qui a rassemblé des centaines de milliers de participants, pour cette 17e édition, ce sont encore 5 jours de fête qui attendent les passionnés de nature. Cet évènement national est l’occasion rêvée pour se réunir dans la nature et la mettre à l’honneur. Associations, collectivités, entreprises, écoles, particuliers passionnés seront présents pour partager leur amour de la nature.

Comme lors de la précédente édition, aucune thématique particulière n’a été choisie pour la Fête de la Nature. Le but est de mettre en avant la diversité de la nature puisqu’elle est partout, des forêts jusqu’aux montagnes, en passant par les campagnes, le littoral et les zones humides. Mais la nature est également présente dans les musées, les hôpitaux, les jardins des écoles, les bâtiments anciens, et bien sûr les villes et villages.

Toutefois, un appel à programmation a été établi mais il n’est pas obligatoire de le respecter. Il présente 8 sujets : offrez des moments d’écoute de la nature ; montrez la nature qui vit la nuit ; mettez en avant la nature présente dans les villes ; valorisez votre Atlas de la biodiversité communale ; ouvrez votre jardin ; mêlez le regard du naturaliste à celui de l’artiste ; mettez à l’honneur les espaces naturels protégés ; formez les citoyens aux sciences participatives.

Les villes habituées de la Fête de la Nature

Dans le département, ce sont 44 manifestations très diverses qui sont organisées du 24 au 29 mai 2023. Entre balades accompagnées, ateliers, expositions et conférences, les Pyrénées-Orientales célèbrent la nature comme il se doit.

Comme l’année dernière, Le Barcarès propose un programme varié pour cette Fête de la Nature. Toutes les activités sont concentrées sur un seul jour : le 28 mai. Toute la journée, des ateliers de découverte de petite pêche à l’épuisette, accessibles en famille, seront encadrés pour en apprendre davantage sur la biodiversité. Les plus sportifs pourront s’essayer à une balade ludique en kayak. Ils devront répondre à des énigmes pour découvrir un trésor. C’est une façon amusante de découvrir les milieux de la lagune. Des randonnées palmées seront également possibles pour s’immerger dans les eaux mystérieuses de la lagune.

À Argelès-sur-Mer aussi les activités ne manquent pas. Début des festivités le 24 mai avec une balade commentée sur le sentier du littoral pour traverser les criques et les falaises schisteuses. Une seconde balade permettra de découvrir les richesses du patrimoine du site de Valmy. Le lendemain, reprise des balades dans la réserve naturelle du Mas Larrieu. Dunes, prairies et zones humides sont mêlées dans ce site sauvage du littoral. Le 27 mai, la Réserve Naturelle Nationale du Mas Larrieu accueillera les amoureux de la nature qui souhaitent venir observer les insectes. La journée se poursuivra avec une conférence intitulée « Atlas de Biodiversité Communale, à quoi ça sert ? ».

La Fête de la Nature passe aussi par Port Vendres. Durant toute la durée de l’évènement, une exposition sur les arbres et les forêts des Pyrénées-Orientales sera visible à la Maison du Site de l’Anse de Paulilles. Deux autres expositions se tiendront le 27 et le 28 mai. La première met à l’honneur la biodiversité cachée du site de Paulilles tandis que la seconde est participative et permet d’en apprendre plus sur les plages et leurs mouvements. Le 27 et le 28 mai, débutants comme confirmés pourront s’offrir une sortie en kayak pour découvrir le milieu marin. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, des balades naturalistes pour partir à la découverte de la faune et de la flore méditerranéennes sont organisées les mêmes jours. Le 27 mai, un atelier de sciences participatives permettra aux participants de découvrir la laisse de mer. Les enfants de plus de 6 ans sont les bienvenus. Le 28 mai, à travers des balades en pleine nature, les familles auront la chance de découvrir la biodiversité du site de Paulilles.

Perpignan aussi participe à la Fête de la Nature le 28 mai dans un lieu approprié à l’évènement : le parc Sant Vicens. Au programme : un grand marché de producteurs locaux et bio, un marché aux fleurs et aux plantes et des associations de bénévoles. Des animations seront également proposées ainsi que des activités pédagogiques et ludiques pour toute la famille. Il sera possible de se restaurer sur place.

Ansignan a décidé de proposer plusieurs activités pour cette 17e édition de la Fête de la Nature. Elles auront toutes lieu le 27 mai. Les curieux pourront être accompagnés d’un spécialiste du secteur pour identifier les différents oiseaux. Un atelier d’initiation à la reconnaissance et l’utilisation des plantes médicinales, aromatiques et comestibles sera ouvert à tous au moulin d’Ansignan. Les plus téméraires pourront participer à des expériences pour comprendre le cycle naturel d’une goutte d’eau du fleuve du Fenouillèdes. La vie aquatique de l’Agly réserve de belles surprises. Le 27 mai sera l’occasion de les découvrir « les pieds dans l’eau ». Toute la journée, dans le cadre d’un atelier ludique, les participants devront relever des missions pour découvrir la diversité de la faune et de la flore du site naturel.

La Fête de la Nature s’étend aux quatre coins des Pyrénées-Orientales

Le 24 mai à Prades, une chasse aux cailloux sera effectuée, afin de mieux les identifier. Le même jour à Saint-Cyprien, plusieurs associations seront présentes pour présenter les richesses naturelles de la région dans le Parc de la Prade. Un premier atelier, réservé aux adultes, permettra de découvrir les pollinisateurs sauvages en manipulant des fleurs et des insectes. Un second, destiné aux enfants, aura pour but de relooker le « cuc ». La commune de Mont-Louis, qui avait choisi de se mettre au vert l’année dernière, propose cette année de partir à la découverte du site des Bouillousses à travers des ateliers-randonnées le 27 et 28 mai. Le 25 mai à Collioure, lors d’une visite naturaliste, les participants observeront la biodiversité autour du château de la ville et découvriront l’adaptation de certaines espèces en milieu urbain. Jujols organise deux évènements pour cette 17e édition de la Fête de la Nature : une projection du documentaire À l’écoute de l’inaudible de Tangui Stoecklé le 26 mai et, pour les plus matinaux, une balade découverte de la nature au cœur de la soulane de Jujols le 29 mai. Thuir propose à travers une activité nocturne de reconnaître les insectes nocturnes et d’identifier les papillons de nuit en créant un inventaire participatif. Pézilla-la-Rivière a souhaité organiser une balade littéraire le 24 mai pour présenter des extraits de livres issus du fonds bibliverte. Le 27 mai, une balade botanique contée suivie d’une observation des oiseaux qui peuplent les berges du lac de Puyvalador animeront la commune de Réal. Une exposition ludique et interactive sur les chauves-souris sera présentée à Nyer du 24 au 27 mai. Il sera également possible d’observer via une caméra infrarouge une colonie de petits rhinolophes. Le 27 mai, la réserve naturelle de Nyer accueillera le public pour une découverte de la nature grâce au bain de forêt, une connexion à la nature dans le calme. Une autre animation nature, accessible aux enfants de plus de 6 ans permettra d’en apprendre plus sur les mystères de la rivière. D’autres activités sont à découvrir à Prats-de-Mollo-la-Preste, Nohèdes, Eyne, Cerbère et Boule d’Amont.

Programme complet disponible sur le site dédié de l’évènement.