Les 5 sociétés championnes de la croissance dans les Pyrénées-Orientales

Parmi les 500 champions français de la croissance figurent 5 sociétés basées dans les Pyrénées-Orientales ; un classement annuel 2021 dévoilé ce 5 février par le magazine Les Échos et l’entreprise de statistiques Statista. Issues d’une première sélection de 10.000 entités, ces entreprises ont réalisé parmi les croissances les plus importantes de France sur la période 2016-2019.

Les règles du classement ? “Avoir généré au moins 100.000 euros de chiffre d’affaires en 2016 et 1,5 million en 2019, être indépendantes, avoir leur siège en France et grandir principalement de façon organique.”

♦ Des entreprises avec un taux de croissance à deux chiffres

Pour la 5e édition de ce palmarès, le taux de croissance annuel moyen des 500 lauréats atteint les 39%. Les secteurs Conseil et services aux entreprises, Informatique et électronique, ainsi que Construction et bâtiment rassemblent la moitié des entreprises primées ; tout comme l’année précédente.

L’Île-de-France accueille toujours le plus grand nombre de primés du classement avec près de la moitié des entreprises (228). Mais elle perd 21 champions de la croissance par rapport à 2020 ; au profit de la région Occitanie (+8), PACA (+8) et Bourgogne Franche-Comté (+6).

♦ Cmultiserv, Le Soler – L’entreprise au plus fort taux de croissance des Pyrénées-Orientales

La première société des Pyrénées-Orientales se positionne en 226e position. Spécialisée dans les métiers du facility management, l’entreprise CMultiserv aux 80 salariés compte parmi ses concurrents des grandes multinationales telles que Vincy Falicitys.

“Nous apportons du service aux entreprises. Nous travaillons sur la maintenance du second œuvre sur le bâtiment pour de grandes entreprises en France et à l’international via 70.000 sites ; le tout piloté depuis Le Soler” nous déclare, pas peu fière, Tatiana Loffredo, directrice des ressources humaines de CMultiserv.

Selon la jeune femme, cette croissance annuelle à 2 chiffres est liée au dynamisme de l’entreprise et de son créateur Cyril Marcer. Durant l’année 2020, et selon la DRH, l’entreprise a beaucoup travaillé dans la mise en place de nouveaux protocoles sanitaires ; mais aussi dans la désinfection Covid des locaux des entreprises qu’elle accompagne.

♦ De l’énergie renouvelable à la rénovation, en passant par la valorisation des déchets

En 228e position, la société Alter énergie compte 2 agences dans les Pyrénées-Orientales. L’entreprise se décrit comme “le spécialiste des travaux d’électricité générale, des courants faibles et de l’installation d’équipements utilisant les énergies renouvelables”. Selon Les Échos, l’entreprise qui comptait 25 salariés en 2019 affiche une croissance moyenne de 26,1% entre 2016 et 2019.

Spécialisée dans la récupération de déchets valorisables, la société La Catalane de Récupération présente une croissance annuelle moyenne sur la période de 27,6% ; et se place ainsi en 268e position de ce classement.

Anteus Fruits est une société d’importation de fruits et légumes du Maroc, d’Espagne à destination de l’Europe du Nord ; principalement l’Allemagne et l’Autriche, la France et la Belgique. Elle se place en 435e position du classement des Échos ; avec une hausse moyenne de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2019 de 15,2%.

Placée en 477e position, la société Renov-tech est spécialisée dans la rénovation de maisons et d’appartements sur Perpignan et sa région. Le chiffre d’affaires en 2019 était de 3.564 M€ contre 2.489 M€ 3 ans plus tôt. L’entreprise compte 39 salariés.

Palmarés complet dans "Les Échos Week-End"

Les Échos Week-End analysent également trois modèles gagnants ; et ce dans des domaines très différents. Phenix, l’antigaspillage alimentaire solidaire, la biotech française Fermentalg ; ou encore le numéro 1 des services de paiement en Europe Worldline ; avec une interview de son PDG Gilles Grapinet.

Le dossier spécial ainsi que l'ensemble des classements sectoriels et régionaux seront à retrouver sur le site internet lesechos.fr et sur le portail fr.statista.com.

Une Les Echos Week-End

