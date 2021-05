Quelle sera la tendance économique en mai pour l’Occitanie ?

En avril, l’activité économique régionale a été faiblement impactée par les nouvelles mesures de confinement ; à l’exception des secteurs faisant encore l’objet de fermetures administratives. Selon le rapport de la Banque de France, en mai, le déconfinement progressif aura des conséquences positives sur l’activité. La production industrielle et les courants d’affaires des services marchands progresseront dans tous les secteurs.

♦ Des secteurs qui repartent à la hausse…

En avril, l’activité industrielle régionale a baissé à 82% de l’activité “normale” après être montée à 85% en mars. Une hausse de l’activité est attendue en mai ; avec une industrie régionale s’établissant à 84% de la normale, contre 93% au niveau national. Dans le même temps, en avril, l’activité des services marchands s’est établie à 86% de l’activité normale, après 87% en mars ; ce qui reste supérieur à la moyenne nationale de 82%. La plus grosse baisse d’activité en avril se remarque dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, passant de 40% à 33%. Toutefois, une reprise à 44% de l’activité normale est espérée en mai.

Concernant les équipements électriques, électroniques, informatiques et les autres machines, la production est restée stable ; hormis dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques où une importante hausse a été enregistrée. Les commandes ont nettement progressé, remplissant ainsi les carnets de commandes. La hausse du prix des matières premières s’est poursuivie en avril. Celle-ci a été répercutée sur les prix des produits finis.

La production dans les matériels de transport a augmenté en avril ; notamment grâce à l’industrie spatiale. Même s’ils n’ont pas encore retrouvé leur situation d’avant crise, les demandes étrangères ont permis de remplir de nouveau les carnets de commandes. L’activité partielle reste utilisée dans ce secteur et une baisse des effectifs est constatée, le résultat de divers PSE. Au mois de mai, la production continuera d’augmenter, mais plus sensiblement ; tandis que les baisses d’effectifs se poursuivront. En revanche, des embauches sont prévues dans le secteur de l’industrie automobile. Une reprise de la production est attendue pour mai.



Évolution de l’activité © Banque de France

♦ … tandis que d’autres continuent leur baisse

Le secteur de la fabrication de denrées alimentaires et de boissons est assez inégal. La production de viande a de nouveau diminué. Cela s’explique par la fermeture des restaurants et de la restauration collective. Mais avec le déconfinement et la réouverture de certains lieux, la production de produits alimentaires devrait repartir à la hausse en mai. La production dans la fabrication de produits laitiers se démarque puisqu’elle a continué de croître et que des recrutements devraient avoir lieu dans ce secteur.

Pour les autres produits industriels, l’activité globale a légèrement reculé en avril ; à l’exception de l’industrie chimique, des produits en caoutchouc-plastiques et de la métallurgie. Tous les secteurs ont recruté, excepté celui du textile, qui amorcera un recrutement en mai. Tous les secteurs vont voir leur production augmenter.

Secteur alimentaire © Banque de France

♦ Des tendances qui restent stables

Concernant les services marchands, les tendances observées en mars se sont poursuivies en avril. Les nouvelles restrictions sanitaires n’ont pas eu d’incidence sur les activités informatiques, dans les secteurs du transport et de la réparation automobile. Les prix se sont stabilisés et les effectifs ont peu varié. Une progression dans la majorité des secteurs des services marchands est prévue en mai, en particulier dans le secteur de l’hébergement. Enfin, dans le secteur du bâtiment, l’activité serait quasi stable ; mais à un niveau proche de celui d’avant-crise.

