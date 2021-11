Revue de presse du 21 novembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Focus sur la Génération 2022 des Pyrénées-Orientales

Tous les jours, Manon Mella donne la parole aux jeunes de 18-30 ans. Mercredi 17 novembre, rencontre avec Malek, 21 ans, à la recherche d’un contrat en alternance. Direction Perpignan, où les jeunes sont confrontés au chômage bien plus qu’ailleurs. L’économie est principalement saisonnière, ce qui fait que les jeunes travaillent quelques mois puis se retrouvent sans activité.

Tous les jours, Manon Mella donne la parole aux jeunes de 18-30 ans. Mardi 16 novembre, rencontre avec Jordan, 24 ans, qui suit une formation aux métiers de la vigne et du vin dans la vallée de l’Agly (Pyrénées-Orientales). Dircection les Pyrénées-Orientales qui détiennent le triste record du taux de chômage le plus élevé de France au second trimestre 2021. À Perpignan, plus de 30% des 14-25 ans sont au chômage, mais à une vingtaine de kilomètres, dans la vallée de l’Agly, on forme une dizaine de jeunes éloignés de l’emploi aux métiers de la vigne et du vin.

♦ Violences faites aux femmes – Le compte n’y est pas dans les Pyrénées-Orientales

Dans un rapport rendu public ce jeudi, la Fondation des femmes estime que près de 40 % des victimes voulant quitter le domicile conjugal ne se voient proposer aucune solution d’hébergement. (…) Nombre de départements français ne respectent pas le standard fixé par la Convention d’Istanbul d’une place d’hébergement pour 5 000 habitants, révélant en sus d’importantes disparités territoriales. Ainsi, si des départements comme la Seine-et-Marne ou l’Eure-et-Loire respectent ce standard, ce n’est clairement pas le cas des Pyrénées-Orientales, de l’Ardèche ou du Finistère, qui comptent en moyenne une place pour 20 000 habitants.

♦ Bagarre générale à la prison de Perpignan

Au total, cinq détenus ont été blessés dont deux gravement. Une dizaine de surveillants supplémentaires sont venus en renfort. Au total, cinq détenus ont été blessés dont deux gravement. Une dizaine de surveillants supplémentaires sont venus en renfort.

♦ Nos « chers » politiques se déclinent dans les médias nationaux et internationaux

⊕ El Nacional / Le Maire d’extrême droite de Perpignan décore le consul espagnol

Louis Aliot a décoré cette semaine le consul d’Espagne de la médaille de la ville. Le maire de Perpignan a décoré José María Rodríguez, consul d’Espagne à Perpignan et a proclamé que « l’Espagne est un grand pays, une grande démocratie ».

65 parlementaires, élus locaux, citoyens engagés en faveur d’un second mandat d’Emmanuel Macron, emmenés par le député LRM Gilles Le Gendre, détaillent dans une tribune au « Monde », leurs propositions pour « ramener les Français aux urnes», reposant notamment sur la participation citoyenne et une « clarification des responsabilités » entre les acteurs publics. (…) Parmi les signataires, Romain Grau, député En Marche des Pyrénées-Orientales.

Le polémiste est jugé mercredi pour ses propos tenus à l’antenne de Cnews le 29 septembre 2020 (…) La bataille judiciaire dans laquelle est engagé Eric Zemmour est inédite, en raison du nombre de parties civiles. Elles sont, à ce jour, au nombre de 37. Avec une originalité, la majeure partie d’entre elles sont des départements , 25 au total : Gironde, Loire-Atlantique, Hérault, Tarn-et-Garonne, Ille-et-Vilaine, Finistère, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales….

♦ Lecture et musique au programme des médias nationaux

C’est l’histoire d’une librairie des Pyrénées-Orientales que ses clients et lecteurs n’ont pas voulu voir mourir. Ils ont créé une coopérative pour en assurer la survie.

A Céret, la librairie sauvée grâce au soutien et à l’amour des lecteurs

⊕ La Croix / Perpignan, carrefour des musiques contemporaines

Le festival Aujourd’hui Musiques s’ouvre toujours davantage à tous les styles d’expressions musicales. À douze mois de ses 30 ans, le festival de création contemporaine Aujourd’hui Musiques s’impose à la fois comme l’un des plus ouverts et des plus proches du public.

Perpignan, carrefour des musiques contemporaines



♦ La meilleure pizza de France est de Perpignan

Vingt mois après le début de pandémie, difficile de dresser un panorama de la gastronomie française d’aujourd’hui. La nouvelle mouture du “Fooding” (en kiosques ce mercredi) s’y emploie pourtant, en récompensant une auberge. Une première dans l’histoire du guide… (…) Meilleure pizza : Baston Pizza, Perpignan (Bastien Beaudouin).

