Revue de presse du 25 avril l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de cette revue de presse ? Les Pyrénées-Orientales terre d’extrême droite. La recomposition politique attendue autour des législatives. Les transports régionaux gratuits qui fâchent le RN et une vidéo du quartier Saint-Jacques qui exaspère.

♦ En route pour le 3è tour d’élections

Le porte-parole de Marine le Pen, Louis Aliot, s’est projeté vers les élections législatives dimanche, prônant « un bloc populaire » contre « un bloc élitaire », au soir de la défaite de la candidate de son parti au second tour de l’élection présidentielle. Une demande déjà formulée par Éric Zemmour.

⊕ Huffington Post / Les élections législatives sont (déjà) sur toutes les lèvres

Les différentes forces politiques se sont tout de suite projetées sur les élections prévues les 12 et 19 juin prochains. (…) Du côté du Rassemblement national, on espère que la progression du vote d’extrême droite permettra au parti lepéniste d’investir considérablement le Palais Bourbon. Dans son discours de défaite, Marine Le Pen a lancé sans plus attendre « la bataille des législatives », pour « continuer le combat », sans dire pour autant si elle serait elle-même candidate en juin. Sur France 2, le maire RN de Perpignan Louis Aliot a appelé à faire élire « un bloc populaire contre un bloc élitaire », dans le prolongement de cette élection présidentielle.

♦ Les Pyrénées-Orientales terre d’extrême droite

⊕ France Inter / Au coeur du RN – Le Moment Meurice

Sur France Inter, je suis allé voir l’électorat de Marine Le Pen pour évoquer un grand classique de son répertoire : le voile.

⊕ Les Echos / Pourquoi ce patron de 750 salariés va voter Le Pen

Comme en 2017, le dirigeant du groupe catalan Mitjavila, spécialisé dans la conception et fabrication de stores, pergolas, clôtures et portails en aluminium, votera Marine Le Pen, et le dit. Il estime que la candidate RN est la mieux placée pour protéger la France des importations chinoises, qui malmènent son secteur.

Le Premier ministre avait été pointé du doigt lors du premier tour de l’élection présidentielle pour son aller-retour express dans les Pyrénées-Orientales. Jean Castex serait-il symboliquement en train de perdre « sa » ville ? Les résultats de l’élection présidentielle à Prades, cette ville de 6 000 habitants des Pyrénées-Orientales, dont l’actuel Premier ministre a été maire de 2008 à 2020, n’ont pas validé le gouvernement en place depuis cinq ans.

♦ La gratuité des transports qui fâche le Rassemblement National

La présidente de la région Occitanie a acté la gratuité des transports en commun pour « barrer la route à l’extrême droite » lors du second tour de la présidentielle ce dimanche 24 avril. « C’est l’utilisation des moyens publics à des fins électorales et à des fins politiques. C’est rigoureusement interdit », s’est indigné le porte-parole du Rassemblement national Louis Aliot, vendredi 22 avril sur France Bleu Occitanie à propos de la gratuité des transports en commun mise en place par Carole Delga (PS) pour le second tour de l’élection présidentielle, dimanche 24 avril.

♦ La vidéo du quartier Saint-Jacques qui fâche

⊕ Le Figaro / Scène surréaliste à Perpignan où des enfants mettent le feu à une aire de jeu

Dans une vidéo devenue virale, des petits garçons s’amusent d’avoir mis le feu à un équipement public dans un quartier populaire. Le maire Louis Aliot promet de faire payer les familles des enfants concernés.

