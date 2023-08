Banyuls-sur-Mer accueille la première édition du Blue Tech Show

Du 31 août du 3 septembre 2023, le Blue Tech Show, un salon dédié à l’économie bleue, s’installe à Banyuls-sur-Mer. Une cinquantaine d’entreprises spécialisées dans les biotechnologies et la préservation des milieux marins seront présentes. Cet événement professionnel sera ouvert gratuitement au grand public le 2 septembre.

Pourquoi Banyuls-sur-Mer ?

Ce n’est pas par hasard que Banyuls-sur-Mer a été choisie pour être le lieu d’accueil de ce salon. En effet, la commune abrite plusieurs start-up en lien avec l’économie de la mer et avec une grande diversité d’emplois au sein du Laboratoire Arago. Comme le précise Emmanuel Stern, président de la French Tech Perpignan, « la ville de Banyuls-sur-Mer a été naturellement retenue pour accueillir cet évènement. La cité catalane s’est clairement positionnée dans ce secteur d’activité ». Banyuls-sur-Mer s’affiche donc comme un pôle de l’économie bleue.

Un salon organisé en synergie

Plusieurs structures se sont mobilisées pour organiser cette première édition du Blue Tech Show : la French Tech Perpignan, la Chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales et la Société coopérative d’intérêt collectif Ocean’Ic.

Dixit Emmanuel Stern : « Avec le Blue Tech Show, notre ambition est de créer une vitrine de l’économie en lien avec l’économie bleue, l’environnement et la préservation de l’eau. Banyuls-sur-Mer s’est clairement positionnée comme un pôle de ce secteur d’activité : une ambition légitimée par la présence de l’Observatoire Océanologique de Banyuls qui dépend de Sorbonne Université et du CNRS hébergeant ainsi l’incubateur Arago de start-up liées à l’économie bleue ».

Plus de 50 entreprises sont attendues au Blue Tech Show

Une cinquantaine d’exposants, dont la majorité provenant d’Occitanie et plus particulièrement des Pyrénées-Orientales, ont répondu à l’appel de cette première édition du Blue Tech Show. Par exemple, les professionnels et le grand public pourront venir à la rencontre des entreprises Solecooler, Cap’tain Chercheur et Plastic@Sea. À noter également la participation de sociétés spécialisées dans le traitement et l’approvisionnement en eau, la pêche, le nautisme, l’aquaculture, les cosmétiques…

Dans la salle Bartissol, le salon sera construit à la manière d’un port avec une capitainerie et le quai de la thalasso… Sur l’esplanade du front de mer, des démonstrations nautiques et d’autres activités seront proposées. Au programme : visite de bateaux, démonstration avec Redwood paddle… Les deux sites seront reliés par vidéo afin de pouvoir suivre les évènements en simultané.

Le grand public aura l’occasion de découvrir une exposition de tableaux de gyotakus, basée sur l’empreinte de poissons pêchés pour immortaliser les prises exceptionnelles, par François Aurat. Il pourra également participer à du théâtre d’improvisation lors du spectacle Les Pépites de l’économie bleue.

L’économie de la mer, l’eau et l’environnement au coeur du Blue Tech Show

Ce salon s’articule autour de trois grandes thématiques : l’économie de la mer, l’eau et l’environnement. L’économie bleue est liée aux océans, aux mers et aux côtes, et pensée pour lutter contre la pollution. Elle se différencie de l’économie de la mer qui concerne l’aquaculture, le nautisme ou encore les transports maritimes.

L’économie bleue, un concept apparu « il y a 3-4 ans » précise Anne-Leïla Meistertzheim, présidente de la première commission Économie bleue à la CCI des Pyrénées-Orientales. Depuis, de nouveaux métiers ont été créés et se sont développés. Des métiers qui exploitent des ressources selon des procédés durables. Anne-Leïla Meistertzheim est également à la tête de Plastic@Sea, une start-up qui, depuis 2019, aide les entreprises à réussir leur transition plastique en s’essayant à la biodégradabilité et à la non-toxicité dans l’environnement de plastiques nouvelle génération.

La Start’CUP

Les start-up qui le désirent pourront profiter de l’évènement pour participer à la Start’CUP, un évènement Ocean’Ic. Elles proposeront un projet – une expérience, un prototype, une action commerciale – à des sponsors. Ces derniers seront mis en avant dans la communication interne et externe des entreprises soutenues. Les start-up se lanceront alors dans une course à l’objectif dont l’arrivée se déroulera lors de la deuxième édition du Blue Tech Show, en 2024.