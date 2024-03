Écart de parcours : Une étude confirme les inégalités de genre en Occitanie

Article mis à jour le 7 mars 2024 à 15:31

À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, l’Insee a publié une nouvelle étude sur l’égalité entre les femmes et les hommes en Occitanie. Il apparaît que les femmes et les hommes ont des parcours bien différents tout au long de leur vie et ce, dès le lycée.

En Occitanie, les femmes représentent 51,7% de la population et les hommes 48,3%. En 2020, 3.088.000 femmes habitaient dans la région.

Des femmes éloignées des domaines scientifiques et techniques

Les disparités entre les femmes et les hommes s’observent dès le lycée. Les femmes sont majoritaires en lycée général (56,5%), mais minoritaires en lycée technologique (48,3%) ou professionnel (40,5%). Femmes et hommes choisissent donc des spécialités différentes. Dans l’enseignement général, les femmes sont majoritaires dans les spécialités liées aux sciences humaines et sociales ainsi que dans les spécialités artistiques.

En revanche, elles sont minoritaires dans les disciplines scientifiques et techniques sauf dans les sciences de la vie et de la terre. Dans l’enseignement technologique, la série management et gestion attire autant les femmes que les hommes. Largement surreprésentées dans la santé, le social et les arts appliqués, les femmes le sont très peu dans l’industrie et le développement durable. En ce qui concerne la filière professionnelle, les spécialités de l’esthétique et du soin sont majoritairement suivies par des femmes qui désertent les filières mécaniques et techniques.

Les femmes font des études plus longues et sont moins souvent au chômage que les hommes

En Occitanie comme en France, les femmes font des études plus longues que les hommes et sont moins souvent sans diplôme. En 2020, 28% des femmes de 15-24 ans de la région possédaient un diplôme du supérieur contre 21% des hommes. Dans le même temps, 20% des femmes ne sont pas ou peu diplômées contre 24% des hommes.

Les femmes sont davantage pénalisées par l’absence de diplôme que les hommes. Parmi les pas ou peu diplômés, 41% des femmes se déclarent en activité contre 56% des hommes. Chez les 25-34 ans, l’écart est encore plus impressionnant, 35% des femmes contre 58% des hommes. Les femmes sont moins présentes sur le marché du travail (car elles sont scolarisées plus longtemps) que les hommes, quel que soit leur âge mais elles sont aussi moins souvent au chômage que leurs homologues masculins. Dans tous les départements de la région sauf dans le Tarn-et-Garonne, le taux de chômage des femmes est moins élevé que celui des hommes. L’écart entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes est plus marqué dans les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Lot ou encore le Gers.

Malgré leurs diplômes, les femmes ne bénéficient des mêmes opportunités professionnelles

Les femmes qui travaillent sont plus souvent à temps partiel que les hommes, 25% contre 7%. De plus, elles n’exercent pas les mêmes métiers. Elles sont généralement employées, 49% étaient des salariées en 2021. Elles n’étaient que 16% à occuper le poste de cadre contre 23% des hommes.

Les femmes sont très présentes dans les services aux personnes, dans la santé et dans l’enseignement. Les hommes sont plus souvent ouvriers, 42% des salariés d’Occitanie. Ils occupent plus particulièrement les métiers de conducteurs de véhicules, d’ouvriers du bâtiment, d’agriculteurs, d’éleveurs, ainsi que les postes dans la maintenance ou encore dans l’armée, la police ou chez les pompiers.

Comme c’est le cas en France, le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes en Occitanie, même à catégorie socio-professionnelle et temps de travail identiques. Dans la région, les hommes gagnent en moyenne 17% de plus que les femmes, à temps de travail égal. Ce constat touche toutes les catégories professionnelles bien que l’écart soit moins important chez les employés que chez les cadres. Les écarts se creusent avec l’avancée de la carrière. Si la différence de salaire affiche 9% pour les 25-34 ans, elle s’élève à 28% pour les 50-64 ans.

Devenir mère augmente les inégalités professionnelles

L’arrivée du premier enfant met un coup d’arrêt à la carrière des femmes. Après cet évènement, la part des femmes inactives ou au chômage est près de deux fois plus importante que celle des hommes et trois plus importante lorsqu’elles ont au moins trois enfants. Dans les familles nombreuses, plus de huit hommes sur dix ont un emploi contre moins de six femmes sur dix. La maternité entraîne le recours au temps partiel qui augmente avec le nombre d’enfants.

Dans huit familles monoparentales sur dix, le parent en charge des enfants est la mère, en Occitanie comme en France. Comme les femmes sont plus nombreuses à élever seules leurs enfants que les hommes, elles sont davantage exposées à la pauvreté. Dans les familles monoparentales, 36% des femmes vivent sous le seuil de pauvreté contre 25% des hommes.

Des femmes seules et indépendantes en Occitanie

En Occitanie, le vieillissement de la population est prononcé puisque 10,1% de la population a 75 ans ou plus. Du fait de leur espérance de vie plus élevée, les femmes sont plus nombreuses à faire partie de cette proportion. Après 50 ans, les femmes vivent plus souvent seules que les hommes et particulièrement les femmes les plus âgées. La moitié des femmes de 85 à 94 ans vivent seules contre seulement un quart des hommes du même âge.

En début de vie, les jeunes femmes prennent leur autonomie plus tôt que les hommes. 35% des femmes de 20-24 ans vivent chez leurs parents contre 46% des hommes. Après 25 ans, les femmes vivent plus souvent en couple ou seules avec leurs enfants que les hommes. Chez les 25-29 ans, 62% des femmes déclarent vivre en couple ou en famille monoparentale, contre 43% des hommes.