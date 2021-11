Une reconversion vous tente ? Nous avons testé « Parcours Formation Métiers »

L’outil démarre par plusieurs questionnaires, sur la situation, les compétences, les gouts ou les contraintes et le dépôt du CV du candidat à la reconversion. Ensuite, l’outil vous indique les compétences qui vous définissent le mieux : « action de communication », « définir une ligne éditoriale », « interpréter un rôle au cinéma ». Plus étonnant, mon profil fait apparaitre des compétences dans le « registre humour, policier ou jeunesse ». Certaines compétences – induites par votre parcours – peuvent être décochées afin de privilégier la reconversion plutôt que la continuité professionnelle. Sur votre profil, il est également possible de pousser certaines compétences plus que d’autres à l’aide d’un curseur.

Tel le Tinder de Pôle emploi, la moulinette agit pour vous livrer les 10 métiers qui matchent. Ouf, me voilà rassurée, l’outil m’indique que le métier qui me correspond le plus (76%) est « journaliste ». Moins rassurant, il n’y a qu’une seule offre d’emploi qui correspond à cette recherche.

Parmi les autres choix proposés, l’outil a pris en compte mes nouvelles aspirations. Ainsi, mon profil concorde à 68% avec la conduite des travaux du BTP et de travaux paysagers ; et à 63% avec le management et ingénierie méthodes et industrialisation.