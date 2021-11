En 2017, 1.379.354 emplois étaient occupés dans cette zone transfrontalière ; soit 6% de plus qu’en 2010. Andorre témoigne du niveau le plus faible avec une diminution de 2,2% d’emploi entre 2010 et 2017. Cette baisse, également constatée dans les provinces de Girona et de Lleida, trouve ses raisons dans la crise économique de 2008. Jusqu’en 2013, de nombreux postes ont été détruits dans la région transfrontalière. La Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales affichent les taux de croissance les plus forts ; avec respectivement +12,2% et +4,2%.