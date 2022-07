Occitanie | L’économie régionale redresse sa trajectoire en 2021

La reprise de l’activité entraîne un net rebond de l’emploi salarié. Entre fin 2020 et fin 2021, l’Occitanie compte 69.400 salariés supplémentaires ; soit une hausse de 3,4%. Tous les secteurs sont concernés même si le rebond est plus important dans les services et la construction, qui dépassent leur niveau d’emploi de fin 2019. Dans l’industrie, la reprise est plus faible et insuffisante pour compenser les effectifs perdus en 2020. Dans la région, l’emploi progresse de 2,2% par rapport à fin 2019, ce qui représente 44.800 créations nettes d’emplois. Au niveau national, la hausse est plus faible, +1,5%.