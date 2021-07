Zapping de l’actualité du 15 juillet | Pyrénées-Orientales

♦ Focus : Enquête sur le tourisme de pleine nature en Occitanie

Afin de connaître les attentes des clientèles de sports et loisirs de pleine nature, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) a lancé, au printemps 2021, une vaste enquête dont les résultats viennent d’être restitués lors d’un webinaire organisé le 1er juillet. Riches d’enseignements, ils permettront d’affiner un plan d’actions et de concevoir ou adapter une offre cohérente en faveur de cette filière d’activités de pleine nature (APN) à fort enjeu stratégique car en plein développement.

12.000 Français de plus de 15 ans adeptes des activités de pleine nature (résidents ou non d’Occitanie) ont répondu à cette enquête ; une étude qui avait pour objectifs principaux d’identifier les motivations, comportements et attentes des clientèles et de mesurer la notoriété de l’Occitanie en tant que destination sports-nature.

43 sports et activités de pleine nature non motorisés ont ainsi fait l’objet d’un questionnaire.

Sans surprise, la randonnée pédestre arrive en tête du palmarès des activités les plus pratiquées par les répondants (74%) ; suivie par le vélo (50%), le VTT (35%). Le niveau de pratique apparaît comme un critère fortement segmentant des clientèles APN. Selon leur niveau, les pratiquants ne vont par exemple pas privilégier les mêmes univers (campagne, montagne, mer) pour leurs séjours avec pratique APN, ni utiliser les mêmes outils d’orientation (cartes, applications de smartphone…).

Ce qui motive les adeptes, c’est avant tout le contact avec la nature, le ressourcement et les moments de partage et de convivialité. Parmi les critères de choix d’une destination pour un séjour APN, le cadre naturel de pratique prévaut ; mais le climat (la météo) tout comme le coût de l’activité, sont aussi primordiaux. Deux univers de prédilection se démarquent pour la pratique des APN : la campagne (69% des répondants) et la moyenne montagne (60%) ; le littoral arrive en 3ème position (47%). L’adepte d’activité de pleine nature conjugue la pratique de sa discipline avec de nombreuses activités parmi lesquelles la visite de sites touristiques, des villes et villages ; mais aussi la découverte de la gastronomie, de l’oenotourisme et de l’environnement.

L’Occitanie, un paradis pour les Activités de Pleine Nature.

Cette enquête fait apparaître que la destination Occitanie Sud de France est jugée attractive pour la pratique des APN (8,8/10) ; notamment en raison de son environnement préservé, offrant une grande diversité de pratiques sportives ou de loisirs, et des spots APN de grande renommée. Au final, 99% des répondants recommanderaient à leurs amis de venir en Occitanie pour y pratiquer un sport-nature.

Vélo, VTT, rando : le tiercé gagnant des APN en Occitanie

Si le vélo et le VTT « classiques » sont les pratiques dominantes, les équipements à assistance électrique sont des challengers. Un quart des pratiquants y a ainsi recours, ponctuellement ou plus régulièrement. Un quart des répondants indique par ailleurs réaliser des sorties sur plusieurs jours ; même si la pratique sur quelques heures reste, de loin, la plus courante.

Pour la randonnée pédestre, 45% des pratiquants réalisent des sorties sur plusieurs jours ; sorties qu’ils organisent le plus souvent en contactant directement les prestataires. 18% recourent aussi, occasionnellement ou plus fréquemment, aux services des offices de tourisme et 6% à ceux des agences de voyages spécialisées. Si la randonnée se pratique le plus souvent en autonomie, 4 marcheurs sur 10 (notamment les confirmés et les experts) ont déjà réalisé une sortie avec un guide ou un moniteur.

♦ Le chiffre du jour : 4.700 naissances en mai 2021

En mai 2021, l’Occitanie enregistre 4.700 naissances ; soit 2 % de moins qu’en mai 2020. Cette diminution est comparable à la baisse tendancielle des naissances observée ces dernières années. Après un recul en janvier et dans une moindre mesure en février en raison de l’épidémie de Covid-19, les naissances en Occitanie connaissent ensuite un rebond important en mars et en avril. Au final, cependant, sur les cinq premiers mois de l’année 2021, le nombre de naissances est très légèrement inférieur à celui observé sur la même période en 2020.

♦ Pass sanitaire : Les professionnels des cafés, hôtels et restaurants des Pyrénées-Orientales inquiets

Par la voix de Brice Sannac de l’UMIH66, les chefs d’entreprise du secteur CHR (cafés, hôtels et restaurants) ont témoigné de leur stupéfaction suite aux annonces sur l’obligation du pass sanitaire pour leurs collaborateurs et leurs clients. “Nous sommes extrêmement inquiets par les mesures annoncées par le Chef de l’Etat, aussi, nous avons demandé un rendez-vous en urgence à nos parlementaires, qui vont devoir se positionner la semaine prochaine en votant ces mesures. Nous insistons sur le fait que nous comprenons tous l’urgence sanitaire, ceci dit, nous nous interrogeons sur la méthode retenue.”

“Dans nos métiers, nous avons une obligation de moyen, mais pas de résultat. J’ai, depuis les premiers jours du mois de juin, et à de nombreuses reprises, alerté les Services de l’Etat des Pyrénées-Orientales sur des dérives constatées par de nombreux adhérents dans certains établissements, sur des rassemblements associatifs et municipaux ! Aujourd’hui, notre profession est une nouvelle fois prise pour cible avec menaces de prison à l’appui ! Notre métier c’est de gérer des entreprises, pas de se substituer au rôle de l’Etat !” Brice Sannac

♦ Occitanie : Soutien à l’initiative 1000 Cafés

La Région Occitanie devient partenaire de l’initiative 1000 cafés du Groupe SOS ; pour recréer des lieux de convivialité et des services de proximité dans les villages qui en sont dépourvus. “La Région a souhaité s’engager aux côtés du programme 1000 cafés, pour favoriser l’émergence de cafés multiservices dans les communes de moins de 3.500 habitants sur son territoire.”

Aujourd’hui, 1000 cafés accompagne déjà 13 communes, dans 8 départements de la région Occitanie ; mais AUCUN dans les Pyrénées-Orientales : Degagnac (46), Gramond (12), Murat sur Vèbre (81), Capendu (11), Canaules et Argentières (30), Montgesty (46), Villedubert (11), Labastide de Lévis (81), Valentine (31), Thil (31), Técou (81), Odos (65) et Saint-Martin d’Oydes (09). Cet été, ce sont 4 cafés qui ouvrent leurs portes après plusieurs années de fermeture : à Capendu (11), Labastide de Lévis (81), Murat sur Vèbre (81), Montgesty (46). La Région accompagne ces réouvertures avec une aide globale de 34.525€ attribuée à 1000 cafés pour soutenir ces 4 projets.

À noter qu’aucune commune des Pyrénées-Orientales n’a, à ce jour, intégré le dispositif. Les porteurs de projets ou les communes désireuses d’intégrer l’initiative 1000 Cafés, peuvent le faire en candidatant via le site 1000Cafés.

Près de 150 communes d’Occitanie ont aujourd’hui manifesté leur volonté d’engager un projet d’ouverture d’un café multiservices. La Région Occitanie soutient ces projets de redynamisation à travers deux dispositifs : le Pass commerce de proximité pour aider les communes ; un soutien à l’investissement dans les équipements des cafés multiservices à hauteur de 50% de l’investissement matériel réalisé par le programme 1000 cafés.

♦ Sécheresse : des restrictions demeurent sur 4 secteurs

Réuni le 7 juillet sous l’autorité du Préfet, le comité départemental sécheresse a permis de faire le bilan de l’état actuel de la ressource en eau ; mais aussi de partager le constat d’un début d’été sec et de prévisions météorologiques peu favorables à une amélioration sur la quasi-totalité du département.

Les ressources en eau se régénèrent de façon cyclique principalement grâce aux pluies. Ce début d’été est marqué par des niveaux bas des nappes phréatiques et une baisse des débits des cours d’eau. Le dernier épisode pluvieux du 17 au 20 juin n’a pas suffi à inverser cette tendance ; notamment en plaine où le cumul des précipitations représente, selon les secteurs, un déficit de 40 à 70 % par rapport aux normales de saison.

“Au vu de la situation hydrologique et des prévisions météorologiques ne permettant pas d’envisager une amélioration significative, et afin de préserver la ressource pour assurer notamment les besoins essentiels dans les mois à venir, le Préfet des Pyrénées-Orientales a décidé, en application du Code de l’Environnement de limiter certains usages satisfaits à partir des ressources qui sont dans les situations les plus tendues (voir carte ci-dessous) : 4 secteurs font l’objet de restrictions renforcées par rapport aux restrictions déjà en place.”

Sur le cours d’eau de l’Agly amont ainsi que sur les nappes des secteurs Bordure côtière nord, Agly-Salanque, Têt, Aspres-Réart et Tech des mesures de restrictions sont effectives et conduisent, pour les usages non essentiels, à des interdictions. Cliquer pour consulter ces mesures et l’arrêté.

♦ Perpignan : payer son stationnement avec une application smartphone

“Déjà présent dans plus de 200 villes en France, PayByPhone déploie son service de paiement du stationnement à Perpignan. Les automobilistes de Perpignan peuvent désormais payer et gérer leur stationnement à distance avec l’application PayByPhone.”

“Disponible depuis l’application mobile (Android ou iOS), le site internet et même par serveur vocal, PayByPhone permet à ses utilisateurs de payer leur ticket de stationnement sans se déplacer. […] Des alertes viennent signaler la fin de la durée de stationnement prévue, et des fonctions permettent de prolonger ou de stopper, afin d’ajuster le ticket à distance. Cette fonctionnalité permet donc de ne payer que le temps réellement utilisé.” Plus d’informations : www.paybyphone.fr/villes/perpignan

♦ USAP : Départ du manager Christian Lanta et calendrier de la nouvelle saison de Top 14

Le départ de Christian Lanta du poste de manager général de l’USAP a été annoncé ce début de semaine par nos confrères de France Bleu Roussillon. Désireux de “s’occuper de sa famille”, il sera remplacé par l’actuel entraîneur Patrick Arlettaz ; un poste qui sera comblé l’entraîneur des espoirs cette année : David Marty.

Parallèlement, le calendrier de la saison 2021/22 a été dévoilé ; avec un premier match à Brive le 4 septembre et la réception du Biarritz Olympique à suivre le 11 septembre.





♦ Dragons Catalans : Sam Tomkins rempile pour une année supplémentaire

L’arrière international anglais, qui avait initialement signé un contrat de 3 ans avec une année supplémentaire en option, a décidé d’activer cette dernière et sera donc lié avec le club jusqu’à la fin de la saison 2022. L’arrière anglais, désigné capitaine de l’équipe nationale cette année, compte 18 essais en 25 sélections avec l’Angleterre. Leader actuel du classement du Man of Steel, il compte 18 essais et 233 points inscrits en 51 matchs sous le maillot des Dragons.

“Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec les Dragons. Ça a été une décision très facile à prendre. C’est un club que ma famille et moi avons appris à aimer depuis notre arrivée ici il y a deux ans et demi. Je pense que le club est sur la bonne voie et je veux en faire partie aussi longtemps que possible.” Sam Tomkins

Dragons Catalans vs Castlerock Tigers Super League Perpignan avril 2019

♦ Grizzlys Catalans : l’entraîneur de l’équipe de France Enver Ramovic signe pour la saison 2021/2022

Enver Ramovic prendra le poste de directeur du centre de formation et sera entraîneur principal de l’équipe Elite de football américain des Grizzlys Catalans. “L’objectif pour le club est d’avoir un centre de formation performant pour intégrer au plus tôt les jeunes espoirs du club dans le groupe Elite et d’avoir une base solide de jeunes joueurs issus de la ville de Perpignan et du département.”

Enver Ramovic a été recruté notamment pour sa réputation dans le développement et l’éclosion des jeunes joueurs. Il est également actuellement coordinateur offensif (entraîneur) de l’Équipe de France depuis 2019. Pour rappel des contrats sport-étude ont été signés avec plusieurs établissements scolaires du département ; notamment avec le lycée Pablo Picasso de Perpignan ou encore le lycée Rosa Luxemburg à Canet pour mais également pour les étudiants post-bac à l’Université de Perpignan UPVD.

♦ Cauchemar en cuisine cherche candidats dans le 66

Le casting de “Cauchemar en cuisine” avec le Chef Philippe ETCHEBEST diffusé sur M6 s’ouvre à nouveau. L’équipe de production est à la recherche de restaurateurs ayant des difficultés (hors covid) dans le secteur de Perpignan et qui seraient intéressés pour recevoir les conseils du Chef. Les restaurateurs peuvent nous écrire à l’adresse castingcauchemar@m6.fr ou au 01 41 92 39 34.