500 euros pour les sinistrés : Le Département des Pyrénées-Orientales dévoile un volet d’aide après les incendies

Le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a voté un plan d’urgence après les incendies qui ont traversé plusieurs milliers d’hectares depuis le début de l’été. Parmi les mesures phares : une aide de 500 euros pour les ménages sinistrés et de 1000 euros pour les foyers agricoles les plus touchés.

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Après l’extinction des flammes, il s’agit déjà de penser aux prochaines. Le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a voté un plan d’urgence pour la protection et la préparation du département aux incendies. Il y a deux semaines, les incendies de Trévillach et celui de Canet-en-Roussillon ont lourdement affecté les Pyrénées-Orientales. « Plus personne n’est à l’abri du risque incendie », a rappelé la présidente du Conseil départemental, Hermeline Malherbe.

Aides financières : le Département cible les sinistrés et les agriculteurs

C’est d’abord à ces dégâts qu’est consacré le plan départemental. Une aide de 500 euros par foyer sera distribuée aux familles sinistrées. Elle prendra la forme d’un chèque destiné à l’achat de produits alimentaires et d’hygiène. L’aide sera attribuée par les maisons sociales de proximité (MSP). Des permanences d’accompagnement sont d’ailleurs mises en place à Prades, Thuir, Rodès et Ille-sur-Têt dans les MSP et leurs antennes. L’objectif : informer les habitants sur leurs droits et démarches. Un accueil téléphonique est également mis en place.

Le département déploie par ailleurs une aide forfaitaire de 1000 euros pour les foyers agricoles les plus en difficulté. La liste des bénéficiaires sera dévoilée en octobre prochain en concertation avec la chambre d’agriculture et la Mutualité sociale agricole (MSA).

Restaurer les espaces agricoles pour mieux lutter contre les incendies

En matière d’agriculture, il est aussi question de son rôle dans la lutte contre les incendies. Le département veut déployer ces dispositifs de préservation des espaces agricoles, notamment en accompagnant la remise en culture de friches. Enfin, la pépinière départementale sera mobilisée pour aider à accompagner les communes dans la restauration des espaces sinistrés.

Dans l’urgence, le Département veut aussi se défaire de l’image d’un territoire en feu, et relancer l’attrait du tourisme. Une campagne qui devrait être lancée prochainement pour rappeler que les Pyrénées-Orientales demeurent une destination « sûre et accessible ». L’enjeu sera alors aussi de participer à la préservation du patrimoine à travers le centre départemental de conservation et restauration.

Préparer le territoire aux futurs incendies

La séance du Conseil départemental se penche rapidement sur l’après.

« Nous pouvons aussi anticiper, imaginer notre capacité à nous adapter au climat, à la météo et au fléau qui touchent notre département et la France entière. Il s’agit d’adopter une nouvelle approche culturelle et résiliente face au risque. Le département est le protecteur des populations et du territoire », rappelle la présidente.

La collectivité mise sur Labo P-O, « laboratoires de solution climatique ». « Le département agit pour mieux intégrer notre spécificité méditerranéenne et activer tous les leviers pour réduire l’impact du changement climatique à travers cette démarche », revendique Hermeline Malherbe. Le Conseil a voté une volonté d’accélérer ses recherches. Sur le point précis des incendies, la collectivité s’engage à soutenir les actions de sensibilisation et renforcer la surveillance des massifs, en formant des bénévoles et avec une aide financière destinée à la sécurité civile.

Les premières assises de la défense des forêts contre les incendies

Malgré une volonté affichée d’agir et une reconnaissance du risque qui menace les Pyrénées-Orientales, la session a aussi pointé les limites des collectivités locales. Le département veut porter le sujet a l’échelle du pays, et pour cela organiser les assises nationales de la défense des forêts contre les incendies en juin 2027. Elles visent à réunir tous les départements autour de la question. Avec l’espoir d’être entendu au niveau du gouvernement. Les élus départementaux déplorent notamment le nombre d’agents de l’ONF (Office national des forêts) divisé par deux depuis les années 80.

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