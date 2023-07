Agriculture, climat et santé au cœur du développement durable en Occitanie

En juin dernier, l’INSEE publiait l’édition 2023 du tableau de bord sur le développement durable en Occitanie. Celui-ci intègre des indicateurs majeurs portant sur les enjeux territoriaux spécifiques à la région.

Ce tableau de bord est élaboré en 16 fiches, chacune d’entre elles étant associée à l’un des objectifs de développement durable définis dans l’Agenda 2030 de l’ONU. Pour plus de clarté, la rédaction a fait le choix de vous proposer une série de 3 articles (dont voici le troisième) et de regrouper ces fiches par thème. Les derniers objectifs ci-dessous n’ont pu être regroupés, tant ils sont importants.

Objectif : Agriculture et alimentation durable

L’un des objectifs de développement durable vise à éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant l’accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour tous. Cela doit passer par la mise en place de systèmes de production alimentaire et de pratiques agricoles durables. L’agriculture biologique contribue de façon essentielle à la préservation de l’environnement. En Occitanie, l’agriculture biologique a connu un véritable boom entre 2013 et 2021. Durant cette période, le nombre d’exploitations est passé de 5.247 à 13.265. La proportion des surfaces bio a presque doublé en 8 ans, passant de 5,2% en 2013 à 10,2% en 2021.

Surfaces conduites en agriculture biologique par département d’Occitanie en 2021 : total, part dans la surface agricole utilisée (SAU) et répartition par type de culture. Infographie © Insee 2023.

La part dans la surface agricole utilisée (SAU) ainsi que le type de culture sont très variables selon les départements d’Occitanie. Le département des Pyrénées-Orientales représente 39% de la SAU ce qui est la part la plus importante de la région. Les Hautes-Pyrénées ne représentent que 9% de la SAU au niveau régional. Par ailleurs, dans les Pyrénées-Orientales, comme dans une grande partie des départements d’Occitanie, ce sont les surfaces fourragères qui sont cultivées en majorité. Le Gers se démarque avec comme type de culture principal les grandes cultures.

Objectif : Santé et bien-être

Cet objectif a pour volonté d’améliorer la santé de la population et la qualité de vie des personnes malades, handicapées et dépendantes en tenant compte des différents critères de santé. La France doit faire face à deux défis majeurs : les inégalités sociales territoriales de l’accès aux soins et le vieillissement de la population. L’Occitanie est une région de contrastes, marquée par le vieillissement de la population et des inégalités sociales et territoriales fortes.

En 2022, l’espérance de vie baisse à nouveau en Occitanie alors qu’elle stagne en France métropolitaine. Malgré cela, l’espérance de vie des hommes est plus élevée dans la région qu’au niveau national, 79,6 ans contre 79,4 ans. Elle est identique pour les femmes (85,3 ans). L’espérance de vie est très variable selon les départements, de 77 ans dans les Pyrénées-Orientales à 81,1 ans en Haute-Garonne pour les hommes, et de 84,1 ans en Lozère à 86,5 ans en Haute-Garonne pour les femmes.

L’espérance de vie à la naissance selon le sexe dans les départements d’Occitanie en 2022. Infographie © Insee 2023.

Cela serait-il dû à l’offre de soins ? Des fortes disparités territoriales apparaissent. Les zones à accessibilité faible risquent de s’étendre davantage suite aux difficultés à remplacer des médecins vieillissants. Pour accéder aux soins, il faut un nombre suffisant de médecins et une bonne répartition de ces derniers. Or, celle des médecins généralistes est très inégale en région Occitanie. Dans certains territoires, consulter un médecin est difficile voire quasiment impossible.

Objectif : Lutte contre les changements climatiques

Les effets du changement climatique s’observent d’ores et déjà dans le monde. Cet objectif encourage les États à prendre des mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique et ses répercussions.

Depuis 1980, les températures moyennes ont nettement augmenté en Occitanie. Le réchauffement moyen est estimé à environ 1,8° C entre les périodes 1901-1920 et 2001-2020. Cela se traduit par des extrêmes chauds plus fréquents et des extrêmes froids plus rares. Or, durant les dernières décennies les vagues de chaleur ont été plus nombreuses et plus sévères dans la région. Deux vagues de chaleur en 2019 avec des températures moyennes autour de 28° C, deux autres en 2020, une en 2021…

Les pluies extrêmes sont de plus en plus fréquentes sur le pourtour méditerranéen. Dans cette zone, les pluies sont aussi plus intenses, notamment depuis les années 1990. 2014 est une année record avec un nombre de jours avec un cumul de précipitations supérieur aux autres années. Les départements de la moitié est de l’Occitanie sont les plus exposés aux pluies extrêmes. Ils enregistrent en moyenne au moins cinq épisodes ayant apporté plus de 100 mm de pluie en une journée sur au moins un point de mesure du département.

Les restrictions de déplacement pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont eu un effet positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Bien que l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre diminue en 2020, une baisse drastique s’observe sur celles du secteur routier cette année-là.

Les départements les moins peuplés d’Occitanie ne sont pas ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Leurs émissions en équivalent CO 2 par habitant sont très élevées pour deux raisons : la faible densité de population et l’importance du secteur agricole sur ces territoires. La Lozère et l’Aveyron sont les départements qui émettent le plus de gaz à effet de serre avec l’agriculture comme secteur le plus émetteur. Le Tarn et l’Aude émettent des niveaux de gaz à effet de serre similaires mais avec une différence. Le secteur le plus émetteur est l’agriculture pour le Tarn et le transport routier pour l’Aude.

Objectif : Paix, justice et institutions efficaces

Trois thèmes étroitement liés sont rassemblés sous cet objectif : les questions d’État de droit, de qualité des institutions et de paix. Pour la France, ces enjeux majeurs renvoient aux questions d’accès à la justice, d’insécurité et de criminalité, ainsi qu’à la confiance dans les institutions.

En France, le nombre d’homicides repart à la hausse en 2021, après une baisse en 2020 en raison de la crise sanitaire. L’Occitanie est la 3e région de France métropolitaine où le taux d’homicides est le plus élevé, à égalité avec l’Île-de-France et derrière la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le nombre d’homicides pour 100.000 habitants est de 1,2 en Occitanie, un chiffre identique à celui de la France entière.

La confiance de la population dans les institutions s’observe facilement avec la participation aux élections. En Occitanie, celles de 2017 et 2022 sont marquées par un net recul du vote systématique alors qu’il était majoritaire lors des élections présidentielles et législatives de 2002, 2007 et 2012. L’abstention systématique gagne du terrain depuis 2012. Elle progresse fortement entre 2012 et 2022, notamment chez les ouvriers, les retraités et les inactifs.

Les 25-79 ans s’abstiennent moins systématiquement en Occitanie qu’en France métropolitaine. En revanche, les 18-24 ans et les 80 ans et plus se rendent moins aux urnes dans la région qu’au niveau national. En 2022, 34,7% des 80 ans et plus inscrits sur les listes électorales se sont abstenus de façon systématique à chaque tour des élections présidentielles et législatives en Occitanie. Ils étaient 33% à l’échelle de la France métropolitaine.