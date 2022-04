BD, romans, mangas... Les jeunes Français et la lecture

C’est la bande dessinée qui arrive en tête des types de livres le plus lus par les lecteurs loisirs des 7-19 ans. Viennent ensuite les romans, puis les mangas, qui sont de plus en plus appréciés, et enfin les albums jeunesse. Les 20-25 ans préfèrent les romans puis les mangas et les bandes dessinées. Pour toutes les tranches d’âge, les romans les plus savourés sont les livres de SF et les littératures de l’imaginaire.