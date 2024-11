Julien Coulomb devient président du Medef 66 et succède à Guy Durand

Ce 28 novembre 2024, le Medef, syndicat patronal des Pyrénées-Orientales, a choisi son nouveau président. Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue au stade Gilbert Brutus à Perpignan, Julien Coulomb, directeur de la Clinique Saint Pierre , a été élu pour un mandat de cinq ans. Sur la photo fournie par le Medef, Julien Coulomb est entouré du président de la CCI, Laurent Gauze (à gauche) et de Guy Durand (à droite).

Il succède à Guy Durand, responsable d’une entreprise du bâtiment du même nom. Le communiqué de presse du Medef 66 souligne que le nouvel élu porte une « vision ambitieuse pour les Pyrénées-Orientales. » Julien Coulomb entend représenter les entreprises du territoire « avec énergie et détermination ».

Dans son discours aux adhérents, Julien Coulomb a fixé les priorités de son mandat. Le directeur de l’un des principaux établissements privés de santé de Perpignan a insisté sur le soutien indispensable aux entreprises locales face aux défis économiques et environnementaux, tout en renforçant les synergies entre les acteurs du territoire. « Vous pouvez compter sur ma détermination sans faille à œuvrer pour notre collectif », a-t-il affirmé devant les adhérents et les membres du bureau. Parmi ses objectifs figure également la valorisation des Pyrénées-Orientales comme un espace économique attractif et unique.

Le président sortant, Guy Durand, a été chaleureusement salué pour son engagement durant cinq années marquées par de nombreux défis. La pandémie de COVID-19, en particulier, avait bouleversé l’organisation, tout comme le décès de Walter Soubirant, ancien directeur général. Julien Coulomb a tenu à rendre hommage à son prédécesseur : « Guy, tu vas passer le relais d’une organisation aux fondamentaux solides et au fonctionnement rodé. Tu peux avoir, sans aucune ambiguïté, le profond soulagement du devoir accompli. »

L’appel à l’engagement du nouveau président du Medef 66

Julien Coulomb entend réunir les adhérents du Medef 66 autour de nouveaux projets. Il a appelé à une implication active. Le nouveau patron des patrons a souligné l’importance de l’engagement collectif pour représenter efficacement les entreprises des Pyrénées-Orientales.