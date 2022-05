La Journée mondiale de l’environnement se célèbre le 5 juin. Durant cette journée de sensibilisation consacrée à l’environnement, des millions de personnes s’engagent à préserver la planète. Et cette année, un autre évènement se tient à la même date : Rendez-vous aux jardins. Durant trois jours, du 3 au 5 juin, près de 2.200 parcs et jardins ouvriront leurs portes. Des animations seront proposées dans le but de faire découvrir la richesse et la diversité du patrimoine vert. Quels sont les évènements à ne pas manquer dans les Pyrénées-Orientales ?

♦ Rendez-vous aux jardins

Quoi de mieux que de participer à la Journée mondiale de l’environnement que de visiter un parc ou un jardin ? Cela est possible grâce à la manifestation « Rendez-vous aux jardins ». D’autant plus que cette 19e édition a pour thème « Les jardins face au changement climatique ». Les enjeux environnementaux sont à l’honneur. Cet évènement culturel est aussi une façon de rappeler le cri d’alarme lancé par tous lors de la publication des récents rapports du GIEC. Les propriétaires, de même que les professionnels, sont ravis de proposer cette manifestation dans le but d’éveiller les sens et les consciences. Cette édition se veut à la fois poétique et engagée.

♦ Les évènements dans les Pyrénées-Orientales lors de ce week-end

À Port-Vendres, c’est un site considéré comme l’un des plus beaux joyaux de la côte catalane qui ouvre ses portes : l’Anse de Paulilles. Les visiteurs auront même l’occasion de découvrir l’exposition « Paulilles, quand vient minuit ». Composée de photographies, celle-ci montre la faune nocturne du site. À Collioure, des visites guidées du jardin du Fort Saint-Elme seront possibles. Elles permettront de connaître les méthodes d’entretien de ce site. Les visites libres sont autorisées. Le samedi 4 et le dimanche 5 : À Perpignan, une promenade « Jardins dans la ville » est prévue. Les participants profiteront de cet évènement pour se laisser séduire par les charmes de la ville et de la nature. En revanche, cet évènement ne fait pas partie de la manifestation « Rendez-vous aux jardins ». Le samedi uniquement : Le jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne à Sainte-Léocadie est particulier car il se situe à 1.300 m d’altitude. Lors de visites commentées, le public pourra en apprendre davantage sur les spécificités, les atouts ainsi que les faiblesses de cette singularité. Par ailleurs, des explications sur l’organisation à adopter pour faire face aux conditions climatiques seront données. Le dimanche uniquement : À Saint-Cyprien, Valérie Joulin, experte en botanique, et responsable du Jardin des plantes Les Capellans, fera découvrir ce lieu lors d’une visite guidée.

17/08/2020, Paulilles, France, littoral des Pyrénées-Orientales © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Les évènements à ne pas manquer en Occitanie

Si la programmation dans le département des Pyrénées-Orientales est assez pauvre, en Occitanie, les évènements ne manquent pas puisque 273 manifestations sont organisées. Et tous les curieux peuvent trouver une visite à leur goût et surtout, non loin de chez eux : les Jardins du Palais de la Berbie à Albi, les jardins familiaux de Castanet-Tolosan, la Palmeraie du Sarthou à Bétous, le jardin des Papillons à Catus, le jardin méditerranéen à Roquebrun… C’est une vraie diversité qui est proposée cette année. Sur certains lieux, des animations viennent compléter les visites. Elles permettent d’en savoir plus sur la nature, à travers des conférences, des expositions, des ateliers ou des lectures.

♦ #UneSeuleTerre

Alors que le dernier rapport du GIEC alertait sur l’importance d’agir dès maintenant pour limiter l’impact du réchauffement climatique, cette Journée mondiale de l’environnement appelle à une action collective et transformatrice. Il est impératif de célébrer, protéger et restaurer notre planète ; avec, cette année, la volonté de promouvoir la vie en harmonie avec la nature. Chaque citoyen est invité à partager son engagement pour la planète. Cette journée internationale mobilise les gouvernements, la société civile, les entreprises, les écoles, les villes et les célébrités afin de sensibiliser et de célébrer l’action environnementale. Chacun a un rôle à jouer pour sauvegarder la planète. Chaque année, c’est un pays différent qui accueille la Journée mondiale de l’environnement. Après le Pakistan en 2021, c’est la Suède qui est le pays hôte cette année.

Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE a déclaré : « Depuis l’organisation de la Conférence de Stockholm il y a cinq décennies, la Suède a réalisé des avancées significatives et des investissements records en faveur de la protection de l’environnement, notamment un objectif climatique à long terme consistant à atteindre des émissions nettes zéro d’ici à 2045 et des émissions négatives par la suite. » Par conséquent, « son rôle bienvenu d’hôte de la Journée mondiale de l’environnement en 2022 est donc le reflet à la fois d’un engagement et d’un leadership historiques ainsi que d’un niveau d’ambition élevé pour l’avenir. »

♦ 1972-2022 : 50 ans d’efforts et de sensibilisation

2022 marque une étape historique pour la communauté environnementale mondiale. En effet, cette année marque les 50 ans de la Conférence des Nations unies sur l’environnement humain. Cet événement, qui s’est tenu en Suède en 1972, est considéré comme la première réunion internationale sur l’environnement. Choisir la Suède comme pays hôte pour cette année était donc une évidence. La devise de la Conférence de Stockholm en 1972 était « Une seule Terre ». Mais, celle-ci étant toujours d’actualité, elle a été reprise pour cette édition 2022. Comme indiqué sur le site unep.org, elle signifie que « cette planète est notre seule maison, dont l’humanité doit préserver les ressources limitées ».