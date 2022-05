Les Pyrénées-Orientales célèbrent la Fête de la Nature

À Port-Vendres , des photographies mettant en lumière la biodiversité seront exposées dans le jardin de l’Anse de Paulilles le 21 et 22 mai. Aux mêmes dates, une balade accompagnée sera proposée. Accompagnés d’un spécialiste de la nature locale, les participants sont invités à observer et écouter le chant des oiseaux. Le 22 mai, il sera possible de monter sur un navire touristique pour découvrir la beauté du milieu marin. Le même jour, un Escape Game sera organisé dans un bâtiment du site de Paulilles. Ce jeu, à vocation pédagogique, aura pour thématique les conséquences du changement climatique sur l’espace catalan. Toute la journée du 22 mai, des visites du site de Paulilles seront possibles. Les enfants sont les bienvenus.

Pour sa 12e Fête de la Nature, la ville de Perpignan a choisi d’installer un grand marché de producteurs locaux et bio ainsi qu’un marché aux fleurs et aux plantes le dimanche 22 mai, dans le parc Sant Vicens. Ce lieu est considéré comme le poumon vert de la cité catalane. La veille, une visite en autonomie des Jardins du Palais des Rois de Majorque sera proposée. Le 21 et le 22 mai, des ateliers pour petits et grands auront lieu à la Maison de la Catalanité. Ils permettront de découvrir la nature en créant et en jouant.

À Argelès-sur-Mer, les activités sont nombreuses. Le 18 mai, le public est invité à prendre ses jumelles pour apprécier les paysages du littoral. Il pourra aussi observer la faune et la flore de ces sites naturels préservés. Le 20 mai, c’est la côte Vermeille qui sera mise à l’honneur à travers une balade accompagnée. Le lendemain, un atelier participatif de l’atlas de la biodiversité sera organisé au parc de Valmy. Les participants apprendront à identifier une espèce.