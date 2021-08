En chiffres | La reprise d’activité dans les Pyrénées-Orientales et en Occitanie

L’Insee et la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) dressent régulièrement un tableau de bord des différents indicateurs économiques et sociaux. Ceux-ci permettent de mesurer l’impact de la crise sanitaire et de déceler les signes de reprise de l’activité en Occitanie et dans ses départements. Voici ces indicateurs classés en grandes thématiques : production-activité, emploi-chômage et impacts sociaux.

♦ Production et activité : des niveaux proches de l’avant-crise

En Juin 2021 : Le nombre d’heures de travail retrouve un niveau quasi identique à celui du même mois de 2019 en Occitanie ; et ce après une baisse de 5% en mai. Au 2e trimestre 2021, les créations d’entreprises augmentent de 3% par rapport au trimestre précédent. Elles sont en hausse de 15% par rapport au 4e trimestre 2019. Forte baisse des défaillances d’entreprises (cumulées sur 12 mois) depuis fin 2019 du fait des mesures de soutien. Hausse de 1% des logements commencés (sur 12 mois) par rapport au mois précédent et par rapport à décembre 2019. Après une baisse de 10% au second semestre 2020, le nombre de logements commencés retrouve son niveau d’avant-crise à l’été 2021. En mai 2021 : L’encours des crédits de trésorerie accordés à l’ensemble de l’économie (ménages et entreprises) amorce une légère décrue ; mais reste supérieur de 64% à celui de février 2020. Une situation en lien avec le recours par les entreprises aux prêts garantis par l’État. La fréquentation des hôtels d’Occitanie est en baisse de 56% par rapport au même mois de 2019, après -78% en avril. En avril 2021, le chiffre d’affaires dans l’hôtellerie est inférieur de 74% à celui d’avril 2019. Dans la restauration, la baisse est de 66%. Hausse des encours de dépôts (ménages et entreprises) de 16% en mai 2021 par rapport au mois de février 2020.

♦ Emploi et chômage : l’emploi salarié total s’approche de son niveau d’avant-crise

Sur le premier trimestre 2021, le taux de chômage s’établit à 9,4% de la population active en Occitanie et un peu plus de 12% dans les Pyrénées-Orientales. Fin juin 2021, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) diminue de 2% en Occitanie par rapport au mois précédent. Par rapport à l’avant-crise (fin décembre 2019), la demande d’emploi augmente de 4% pour l’ensemble des catégories A, B et C. Les moins de 25 ans restent les plus touchés avec une demande d’emploi qui progresse de 6% entre décembre 2019 et juin 2021. En juin et juillet 2021, les offres d’emploi collectées par Pôle emploi sont supérieures respectivement de 61% et 38% à celles de la même période de 2020. Par rapport aux mêmes mois de 2019, les offres sont en hausse de 22% en juin mais en baisse de 8% en juillet. En juin 2021, les déclarations préalables à l’embauche sont relativement stables après la forte augmentation du mois de mai. Elles dépassent nettement le niveau de 2019 quelle que soit la catégorie d’âge ; avec cependant une légère décélération pour les moins de 30 ans.

Au mois de juillet 2021 le nombre de procédures continue de diminuer. On observe uniquement des licenciements économiques de moins de 10 salariés. C’est le premier mois de l’année où aucun plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’est instruit. Comme depuis le début de l’année 2021, le nombre d’emplois supprimés continue de diminuer au mois de juillet 2021 ; avec 74 emplois supprimés dans le cadre de licenciements économiques de moins de 10 salariés. Au premier trimestre 2021, l’emploi salarié en Occitanie progresse de 0,5% (11.000 emplois créés) ; après avoir été stable au trimestre précédent. Fin mars 2021, l’emploi salarié total s’approche de son niveau d’avant-crise (-0,5% par rapport à fin 2019). Sur le trimestre, l’emploi progresse dans la construction et le tertiaire marchand (hors intérim) et non marchand. Il se stabilise dans l’industrie. l’intérim reste inférieur de 11% par rapport à fin décembre 2019.

“En juin 2021, 33.900 salariés sont indemnisés au moins un jour au titre de l’activité partielle en Occitanie ; après 117.300 en mai et 182.700 en avril.“

♦ Impacts sociaux : moins de bénéficiaires des allocations

Avec 194.700 allocataires en mai 2021 en Occitanie, le revenu de solidarité active (RSA) est désormais versé à un effectif proche de celui d’avant la crise sanitaire.

Après avoir fortement augmenté au plus dur de la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique continue à baisser depuis septembre 2020. Ils sont 33.500 allocataires en avril 2021 en Occitanie ; soit 9% de moins qu’en décembre 2019. En lien notamment avec la reprise économique, le nombre d’allocataires de la prime d’activité baisse depuis janvier 2021. Suite à une légère hausse saisonnière, ils sont 458.500 en mai 2021 dans la Région.

// L’économie des Pyrénées-Orientales :