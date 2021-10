Errance en Syllogomanie | Effervescence théâtrale pour un retour du public en Archipelie

Lily et Igor du Théâtre Dromesko avaient déjà investi les murs de l’Archipel avec les spectacles Le Dur Désir de durer et Le Jour du grand jour. Ils reviennent en ce début octobre avec un parcours poétique où se mêlent comédiens, danseurs et musiciens de la troupe qui déambulent à travers des installations plastiques et théâtrales pour réaliser des performances poétiques. Le mouvement syllogomaniaque, inventée par Lily Lavina, s’installera dans divers espaces couverts du théâtre.

Des parois amovibles, propriétés de Dromesko, seront utilisées pour créer l’agencement de la salle. La scénographie sera donc à géométrie variable et évolutive : des couloirs semblables à des labyrinthes conduiront à des espaces dégagés, en passant par des espaces restreints, et d’autres plus aérés. Le spectacle est accessible dès 12 ans.