Le Festival Musique Sacrée, des concerts et ateliers pour enchanter Perpignan

Du 15 au 23 octobre 2021, le Festival de musique sacrée de Perpignan proposera aux spectateurs d’entrer dans la ronde du temps. 24 rendez-vous seront organisés avec les artistes, les bénévoles, les partenaires, l’équipe professionnelle du festival ainsi que la ville de Perpignan. Un programme sera consacré aux enfants de 0 à 18 ans ; ils pourront assister à des ateliers et des concerts adaptés à leur âge. D’autres évènements seront accessibles au plus grand nombre. Photo de Une Concert : Spirituel © JP Campion (en concert le 22 octobre).

♦ Un festival d’automne convivial

Comme l’année dernière, le festival Musique Sacrée se tiendra à l’automne. La faute au contexte sanitaire. Le Pass Sanitaire sera obligatoire pour pénétrer sur chaque lieu du festival. Cette année, le festival ouvrira ses portes dans le cloître du couvent des Dominicains les 19, 20, 21 et 23 octobre de 17h à 23h30. L’occasion pour le public de rencontrer les artistes et de discuter avec l’équipe du festival. Une restauration sur place sera possible.

Sarah Nemtanu © AWZ, en concert le 19 octobre.

♦ Un lien fort avec les artistes

Plus que jamais, pour l’édition 2021, la volonté est de mettre en avant les fondements de l’identité du festival. La complicité avec les artistes, l’ouverture à une programmation plus diversifiée ; sans oublier de laisser la place à la création et aux rencontres. Dans le dossier de presse, Louis Aliot, maire de Perpignan, indique “cet esprit collectif permet une dynamique, un rayonnement et un esprit d’ouverture pour notre ville, hautement symbolique en ces périodes troublées“. Le festival Musique Sacrée souhaite s’ouvrir au plus grand nombre. 80% des évènements, dont 10 concerts, seront en accès libre. Les 4 concerts payants, qui se tiendront à l’église des Dominicains, seront accessibles à tous les budgets. Les plus jeunes pourront bénéficier de tarifs réduits. Selon le maire de la ville de Perpignan, “le Festival de musique sacrée continue à remplir sa mission d’intérêt général et concrétise une offre de culture vivante en direction de l’ensemble de la population“.

La venue du Chœur de chambre les éléments et de son chef Joël Suhubiette est toujours un évènement. En concert le 19 octobre. Photo © F. Passerrini

♦ Une programmation 2021 inédite

Cette année, le festival sera enrichi grâce à des projets inédits qui mettront en valeur la richesse du territoire et les nouvelles possibilités de diffusion de la musique. Louis Aliot confie que “le sacré prend tout son sens dans l’éclectisme des répertoires, l’approche multiculturelle et intergénérationnelle du programme 2021“. La volonté est de jouer sur la fusion des temps. Les artistes, tous différents, sont pourtant habités par la même volonté de faire émerger de nouveaux styles, de nouvelles expressions artistiques et de nouvelles émotions. D’autres artistes, qui ont fait les frais des annulations en 2020, seront mis à l’honneur cette année.

D. Souvatzi et F. Aria en concert le 21 octobre Photo © Crédit Geraldine Bartoli.

♦ Le 23 octobre se tiendra la Nuit du Monde

La première partie débutera à 18h30 à l’église des Dominicains. Le duo Source interprétera des mélodies mandingues et des chants spirituels du Mali. Ballaké Sissoko montera sur la scène avec sa kora, un instrument de musique africain. Le concert est en accès libre. La seconde partie de cette Nuit du Monde débutera à 20h45, toujours à l’église des Dominicains. Oum, artiste marocaine, accompagnée de ses musiciens, dévoilera ses chansons qui s’inspirent de son expérience d’hier et de l’instant présent. Les tarifs varient de 1 à 20€.

Oum, Photo © Georg Cizek-Graf

♦ Les Constellations du festival

Les Constellations du festival œuvrent pour la transmission des savoirs et souhaitent rendre accessible la musique aux publics plus éloignés de l’offre culturelle. Françoise Atlan organisera une master class dans laquelle elle abordera le répertoire des Cantigas de Santa Maria. Les personnes en situation économique et sociale précaire pourront assister gratuitement à des concerts, des répétitions et des ateliers. Les personnes en situation de handicap, les seniors et les jeunes, auront un accès libre aux répétitions, aux ateliers et aux concerts.

Le public pourra rencontrer Vincent Choblet le 16 octobre. Le musicien et pédagogue installera son instrumentarium dans l’auditorium de la médiathèque pour animer une conférence ethno-musicale interactive. Le 23 octobre, il animera un atelier-concert au musée des monnaies et médailles Joseph Puig. Le 22 octobre, les spectateurs pourront assister gratuitement à un concert filmé Pièces du temps au Castillet de Perpignan. Un voyage dans le temps dans lequel les bruits des mécaniques et les sons des instruments se répondent, le mouvement des doigts, des cordes et des sautereaux dialoguent avec ceux des balanciers, des roues et des cliquets.

F. Atlan, Photo © Muriel Despiau

Fresco, Photo © Julien Benhamou

♦ Une programmation également conçue pour les “pousses du festival”

Les enfants et les jeunes seront au cœur de ce festival. Les artistes ont souhaité leur faire vivre des émotions et les conduire vers un monde riche d’expressions artistiques, de culture et de tolérance. La programmation ne laissera donc pas les jeunes de 0 à 18 ans de côté. Le 16 octobre, les plus de 7 ans pourront assister librement à un conte musical au théâtre municipal Jordi Pere Cerdà. Dans La porte étroite, la musique sera le guide de ce voyage onirique à travers l’enfance, bercé par l’espoir de la renaissance. Le même jour, les 8-10 ans pourront participer à un atelier animé par Ursula et Vincent Choblet ; deux musiciens et pédagogues. Les enfants réaliseront notamment des instruments de musique à base de courges calebasses ; une création qu’ils pourront emmener à la maison. Un atelier musique et philo sera organisé le 23 octobre à la médiathèque. Réservé aux 6-12 ans et en accès libre, cet atelier apprendra aux enfants à écouter, s’écouter, en prenant le temps d’entendre le temps. Une expérience à priori ludique, musicale et inspirante.

