L’Institut Jean Vigo rembobine la saison passée et projette sa rentrée 2021

Depuis l’ouverture de la cinémathèque en 1983, la saison 2020/2021 fut, de loin, la plus courte. La faute aux mesures sanitaires. Les programmes nationaux ont été suspendus et les restrictions gouvernementales ont eu un réel impact. Finalement, la saison a vraiment débuté en mai ; avec une jauge de spectateurs imposée dans les salles obscures. Il a fallu s’adapter à cette situation inédite.

Le jeune public a été privé de sorties scolaires et du programme national d’éducation. Pour que les enfants puissent tout de même profiter de l’univers cinématographique, les intervenants de la cinémathèque se sont déplacés dans les écoles, les collèges et les lycées. Initiation ou stop motion, au cours de la saison, pas moins de 21 ateliers ont été menés dans les écoles des Pyrénées-Orientales. Maëlle Rouifed a pu collaborer pour une série de ciné-concerts destinés aux tout-petits. Entre février et juin 2020, 25 ciné-concerts ont eu lieu dans les crèches et les maternelles de la ville de Perpignan.