Et alors ? Bientôt la 5e édition du festival du film LGBT+ de Perpignan

Le 8 octobre se tiendra la soirée d’ouverture du festival. Dès 18h, la Maison de la Catalanité de Perpignan ouvrira ses portes au public qui pourra rencontrer Romas Zabarauskas, un réalisateur et militant. Il reviendra sur la situation des personnes LGBT+ dans les pays baltes, et plus particulièrement en Lituanie, son pays d’origine. La rencontre se poursuivra par un apéritif. Ensuite, direction le cinéma Le Castillet, pour assister à la première projection de Tomber pour Ali, le troisième film de Romas Zabarauskas.

Un avocat désabusé de Vilnius partage son temps entre ses amitiés superficielles et des conquêtes sans lendemain. A la mort de son père qu’il ne fréquentait plus, il se rend à Belgrade où il noue une relation privilégiée inattendue avec un beau réfugié syrien qui réveille en lui des sentiments amoureux qu’il ne pensait plus éprouver.