Exposition «Terres fraternelles : chemins d’Occitanie» à Rivesaltes

Lors du vernissage de l’exposition qui aura lieu le 23 mars à 18h30, Carole Delga sera accompagnée de Séraphin Alava, professeur émérite de l’Université de Toulouse et Président de l’association Les Militants des Savoirs, et de Céline Sala-Pons, directrice de l’E.P.C.C. du Mémorial, pour présenter l’exposition. La présidente de la région déclare : « En accueillant cette exposition, le Mémorial de Rivesaltes poursuit son engagement en faveur du travail de conscience quant à la nécessaire lecture de l’Histoire, qu’elle soit contemporaine ou plus ancienne, pour défendre l’idée d’une humanité fraternelle et tolérante ».