Les 63e Ciné-Rencontres de Prades, l’un des plus anciens festivals de France

Article mis à jour le 12 juillet 2022 à 10:59

Les Ciné-Rencontres de Prades célèbrent leur 63e édition du 15 au 23 juillet 2022. Après celui de Cannes, ce festival est le plus ancien de France. Créé en 1959 sous la présidence d’honneur de René Clair et Pablo Casals, il a d’ores et déjà accueilli de très grands réalisateurs comme François Truffaut, Bernardo Bertolucci, Michel Piccolo, Ariane Ascaride ou encore Cédric Kahn. Au programme de cet évènement dédié aux cinéphiles qui se déroule dans un cadre convivial : des projections, des débats et des rencontres.

Les Dardenne à l’honneur

Pour cette édition 2022, les Ciné-Rencontres de Prades accueillent un réalisateur prestigieux : Jean-Pierre Dardenne. Indissociable de son frère Luc, l’homme est à la tête de nombreux films dont certains ont été primés lors de grands festivals. C’est le cas de Rosetta, qui a obtenu la Palme d’or en 1999 et de L’Enfant, également récompensé par une Palme d’or en 2005. Les cinéastes font partie du cercle très fermé des réalisateurs doublement palmés. En 2022, les frères Dardenne ont remporté le prix du 75e festival de Cannes avec leur dernier film Tori et Lokita. Les réalisateurs sont considérés comme des représentants du cinéma social européen. Leurs films possèdent un style épuré et se distinguent par leur esthétique et leur narration surprenantes. Lors de cette 63e édition des Ciné-Rencontres de Prades, dix films seront présentés au public. Neuf sont réalisés par les frères Dardenne dont les deux récompensés par une Palme d’or. Le dernier film présenté est un documentaire réalisé par Luc Jabon et Alain Marcoen. Sorti en 2014, il s’intitule L’Âge de raison, le cinéma des frères Dardenne.

Jean-Pierre Dardenne sera présent du 15 au 17 juillet. C’est Louis Heliot, responsable de la programmation cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles / Paris qui animera la rencontre. Pour prolonger l’expérience, l’Espace Martin Vivès de Prades accueille l’exposition « Sur les plateaux des Dardenne ». Présentée du 28 juin au 12 août, celle-ci présente des photographies prises sur les tournages des frères Dardenne.

Des rencontres…

Les Ciné-Rencontres de Prades sont marquées par les projections mais pas seulement. Ce festival est également l’occasion de rencontrer des réalisateurs. Cette année, c’est Mia Hansen-Løve qui viendra présenter huit de ses films du 20 au 23 juillet. Une rencontre est prévue. Celle-ci sera animée par Bernard Payen, responsable de programmation à la Cinémathèque française de Paris.

// Lire aussi notre article : Cinq soirées de cinéma en plein air à l’Institut Jean Vigo

… de nombreux évènements et des nouveautés

Cette année, le festival des Ciné-Rencontres de Prades fait preuve de nouveauté. Une nouvelle compétition de longs-métrages inédits de jeunes cinéastes (1er, 2e ou 3e film en tant que réalisateur) européens voit le jour. Le public aura la lourde tâche d’attribuer le 1er prix Solveig Anspach. Un prix en l’honneur de cette réalisatrice américano-islandaise qui avait participé à plusieurs reprises à ce festival, décédée en 2015 à l’âge de 54 ans. C’est également au public que reviendra le choix d’attribuer le prix du court-métrage. Parmi les 537 films soumis au comité de programmation du festival, seuls 26 ont été retenus. Ils seront diffusés au Lido lors de trois séances. Le public devra ensuite faire son choix et décerner le 14e prix Bernard Jubard. La période estivale rime avec séance sous les étoiles. Et le festival de Prades n’y échappe pas. Trois séances de cinéma en plein air sont prévues. Cette année, la programmation met la musique à l’honneur. Le 16 juillet, sera diffusé dans le parc de l’Hôtel de ville de Prades, Queen of Montreuil, de Solveig Anspach, en présence de sa fille Clara et de Patrick Sobelman, le producteur. Le 21 juillet, c’est Eden de Mia Hansen-Løve qui sera diffusé à Villefranche de Conflent. La projection sera précédée d’un repas avec une animation musicale par le duo Borsalino. Enfin, le 22 juillet, retour dans le parc de l’Hôtel de ville de Prades pour assister à la projection de Certains l’aiment chaud. L’école de musique du Conflent est chargée d’assurer l’animation musicale.

// Lire aussi notre article : Monuments, emploi, économie… Quel est le poids de la Culture en Occitanie ?

Une journée placée sous le signe de l’écologie

La journée Cinéma et Ecologie aura lieu le 20 juillet à Vernet-les-Bains. Organisé en partenariat avec le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, cet évènement familial a pour thème les grands prédateurs de montagne. Au programme : une animation nature sur le loup, la projection de La fameuse invasion des ours en Sicile suivie de La Panthère des neiges. Les spectateurs pourront participer à un débat avec les invités.

Une programmation dédiée aux enfants

Un festival de cinéma sans séance dédiée aux enfants ne serait pas un vrai festival. Pour ces 63 Ciné-Rencontres de Prades, c’est une séance musicale qui a été planifiée. Elle aura lieu le 19 juillet au cinéma Le Lido. Deux professeurs de l’école de musique du Conflent partageront leur passion pour la musique et leur instrument de prédilection : la guitare pour Julien Falgayrac et le violon pour Lisa Bonet-Chapuis. Les courts-métrages d’animation sélectionnés font la part belle à la musique, celle qui donne des envies de voyage, qui unit et qui tisse des liens.

// Lire aussi notre article : Zum Zum l Un nouveau magazine culturel pour la création contemporaine et la scène émergente de l’Eurorégion