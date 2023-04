Cinéma, saveurs et réflexions au menu du Festival Confrontation 2023

Évènement incontournable depuis des années de l’Institut Jean Vigo, le Festival Confrontation bouleverse ses habitudes pour cette année 2023 mais garde sa formule traditionnelle.

Pour cette nouvelle mini-édition, la programmation s’étale sur seulement deux jours, du 20 au 22 avril. Deuxième changement : le lieu des projections. C’est l’Arsenal de Perpignan qui accueillera les spectateurs, y compris pour les rencontres. Photo de Une © Il Vilani.

Une édition écourtée pour un Festival Confrontation inédit en 2024

Initialement organisé en avril (ou en mai), le Festival Confrontation est depuis toujours perçu comme un temps fort de la vie perpignanaise où amateurs de cinéma et curieux se réunissent dans un esprit festif et convivial. Mais cette année, tout change. Le Palais des Congrès de Perpignan et le cinéma Le Castillet laissent leur place à l’Arsenal. La salle Marcel Oms de l’Institut Jean Vigo sera utilisée pour les projections tandis que l’espace du parvis des Carmes sera le lieu d’accueil des rencontres et des dégustations.

Comme le précise Marion Poirson-Dechone, déléguée du festival, cette édition 2023 est une « mise en bouche » pour patienter jusqu’à l’édition 2024. Malgré tout, le festival ne perd pas son ambition de proposer des films portant sur le plaisir de manger, les mutations agricoles, la faim, etc. La 58e édition, intitulée « Sucré, salé, filmé », est donc reportée à l’année prochaine.

« Umami » et réflexions sur la production régionale pour un début de festival alléchant

Pour ouvrir ces deux jours et demi de festival, le film Umami sera diffusé en avant-première. Pour ce dernier film, le réalisateur Slony Sow a voulu rendre hommage à la gastronomie française et japonaise. Le public assiste alors à un festin cinématographique ponctué de cuisine gourmande et de dialogues spirituels du monde entier. Deux diffusions seront organisées, toutes deux précédées d’une dégustation de vins Terra Remonta, la première à 19h et la seconde à 21h.

Soirée spéciale le 21 avril avec la revue Positif : célébration du 7e art et de la créativité intemporelle

Même si en 2023 le Festival Confrontation est présenté en version écourtée, certaines habitudes sont conservées. C’est le cas de la soirée organisée en partenariat avec la revue Positif, qui célèbre son 70e anniversaire cette année. Pour l’occasion, deux films, présentés par Floreal Peleato, seront diffusés Les Gens de Dublin de John Huston et Le Charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel. Deux films défendus dans les colonnes de la revue cinématographique et qui prouvent que les cinéastes ne perdent pas en créativité avec l’âge. Entre les deux séances, bar et traiteur attendent les spectateurs.

Un samedi riche en réflexions et découvertes cinématographiques

Le samedi 22 avril sera consacré à une réflexion sur les nouvelles façons de manger. Bien plus que de mettre fin aux grandes famines, il est aujourd’hui question de mieux manger, et de nourrir le plus grand monde avec une alimentation plus saine. Le principe est de mieux manger, mieux consommer en évitant le gaspillage. Plusieurs intervenants apporteront leur réflexion durant cette dernière journée du Festival Confrontation. Début de la journée dès 10h30 avec la projection de I Villani de Daniele De Michele. Dans ce documentaire, le réalisateur suit quatre paysans et deux pêcheurs qui ont choisi d’exercer leur métier comme autrefois, dans le respect de la nature. Avant de poursuivre avec la projection de Vendanges de Paul Lacoste, le public pourra profiter du restaurant associatif le MIAM, une cantine solidaire et anti-gaspi qui récupère des fruits et des légumes bio invendus pour préparer des repas. Tourné en région Occitanie, le film Vendanges montre un paradoxe saisissant : l’esprit d’équipe mêlé aux craintes individuelles. Paul Lacoste sera présent. À 17h, lors d’une rencontre avec Jean Lheritier de Slow Food, Paul Lacoste et le Miam, des réflexions sur les solutions à trouver pour une alimentation écologique et éthique seront menées. Il sera également question de l’impact que peut avoir le cinéma pour faire changer les pratiques et diffuser des initiatives. Les projections continueront dès 20h avec la diffusion de Tampopo de Juzo Itami. Le réalisateur prend plaisir à modifier les codes et les genres et fait de Tampopo un mélange éclectique du cinéma mondial. Avant de profiter de la dernière projection de la journée et du festival pour cette année 2023, les spectateurs auront, une nouvelle fois, l’occasion de profiter du bar et du restaurant. Pour clore ce festival, c’est un film issu de la collection de l’Institut Jean Vigo qui sera diffusé : Le Métro de la mort de Gary Sherman. Défini comme anti-capitaliste, ce film indépendant à petit budget met l’accent sur les cloisonnements sociaux et la dureté des rapports de classe.